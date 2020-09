Proponen modificaciones al proyecto de la autovía para salvar un asentamiento

Un grupo de ingenieros civiles de la Universidad Nacional de la Plata presentó, como trabajo final de la carrera, una propuesta de variantes al proyecto original de la Dirección de Vialidad Nacional para la autovía de la Ruta Nacional 12, “Travesía Urbana Corrientes”. En el cruce con la avenida Centenario plantearon una alternativa a la planimetría del proyecto, para no perjudicar a los habitantes del asentamiento del barrio Eragia.

“Para el trabajo de la materia tomamos la idea de realizar la obra e hicimos un proyecto paralelo al de Vialidad Nacional, con algunas modificaciones que nos parecieron oportunas. La mirada más importante (al proyecto) es una mirada social”, señaló Juan Rybak, integrante del equipo. Este recién recibido ingeniero civil se refiere a la propuesta específica que hicieron para evitar un conflicto social con los habitantes de un asentamiento que creció a la par del avance del proyecto de la autovía.

“En la intersección de la autovía con la Av. Centenario, donde se encuentra un asentamiento en uno de los extremos del polígono, o zona limitada por Vialidad, se optó por modificar la planimetría de la colectora derecha. Así se podría evitar el desalojo de dicho asentamiento, lo cual en caso de concretarse conllevaría costos económicos, sociales, plazos de obras, entre otros inconvenientes”, indicó el grupo.

“A partir de este proyecto lo que generamos es una conexión entre el asentamiento con la ciudad”, explicó Rybak, y agregó que “fue una discusión que se dio en el grupo en la etapa de análisis de las intersecciones, y a través de un informe de impacto ambiental nos dimos cuenta de que podíamos darle una vuelta de tuerca a un proyecto (de Vialidad Nacional) que comenzó en 2012, y que no tuvo en cuenta el crecimiento del asentamiento desde entonces”.

Universidad pública

La propuesta, que plantea algunas variantes al proyecto original, y obtuvo un 10 de calificación, fue presentada por los alumnos Pablo Luciano Alvarez Ortega, Lisandro Lalli, Fernando Palhinha, Juan Manuel Rybak, Lucas Tiseira y Francisco Yarcho. Si bien ninguno pertenece a esta provincia, la tarea consistió en repensar como estudiantes de ingeniería una obra vial de inversión nacional clave para esta ciudad y la región.

En la instancia de evaluación, que se realizó de manera virtual, 4 de los 6 integrantes del grupo se graduaron de ingenieros civiles. Estuvieron bajo la coordinación de Bernardino Capra y la coordinación general de Juan Francisco Bissio.

El ingeniero Bissio, profesor titular de la materia Proyecto Final de Carrera para Ingeniería Civil, destacó que el equipo “desarrolló un trabajo excelente durante todo el segundo cuatrimestre del 2019 y, al llegar a la instancia de presentarlo en público, se encontró con la dificultad por todos conocida. No obstante, se abocaron a la tarea no menor de coordinar una presentación pública en la que no estarían juntos, y lo lograron de manera sobresaliente. De esa manera, agregaron un plus a lo ya obtenido durante el cuatrimestre, logrando la calificación más alta (10), una nota que no es frecuente en la asignatura”.

Bissio añadió que a los estudiantes se les trata de dar la mejor base para iniciar su trayectoria profesional. “La intención de nuestros Proyectos Finales incluye la integración de conocimientos y competencias adquiridas en las diferentes asignaturas, pero fundamentalmente, la competencia del trabajo en grupo”.

El profesor hizo especial hincapié al afirmar que, en carreras como Ingeniería Civil, los grandes logros se consiguen solamente a partir de la labor en equipo. La presentación completa del trabajo final está disponible en la plataforma Youtube, y se puede buscar con el nombre “PF0130-RN12 Travesía Urbana Ciudad de Corrientes”.

(IB)