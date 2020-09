Esser: “No nos vamos a poner de acuerdo”

La tercera reunión virtual de los dirigentes de clubes cuyos equipos participan de la zona norte en el Torneo Federal A, realizada en el transcurso de la semana, no tuvo el final esperado. Al no haber consenso acerca de la postura que llevaría el grupo pensando en la hipotética vuelta de la actividad, se decidió que todos los proyectos sean presentados en el cónclave general de la categoría, fijado para el 15 del corriente.

Uno de los dirigentes con asistencia perfecta y también entre los más participativos en las diferentes reuniones de la región, fue el presidente de Sportivo Belgrano de San Francisco, Pablo Esser, quien dio su punto de vista acerca de por qué no hubo consenso en la zona.

“Cada uno tiene una postura y trata de imponer lo que le conviene, esa es la realidad. Todos podemos opinar, armar formatos, pero cada uno busca su beneficio, como es en todas las cuestiones de la vida”, se sinceró el dirigente del club del interior cordobés en diálogo con el programa “La Red Deportiva”, de radio La Red (107.1 Mhz).

La disparidad de criterios no se había vislumbrado en la primera reunión de la categoría, donde la mayoría de los dirigentes estuvieron de acuerdo con la vuelta a los entrenamientos para fines de septiembre -siempre y cuando las condiciones sanitarias de cada ciudad lo permitan- y que todos los equipos tengan la posibilidad de pelear por el ascenso.

“Se ha discutido porque hay dos o tres posturas diferentes y el Consejo Federal nos ha dado el mandato a los presidentes de los clubes de cada zona de que nos reunamos, que tratemos de buscar un formato conveniente para todos con dos ítems importantes: que todos tengamos posibilidades de jugar por el ascenso y que tengan ventaja los que terminaron en los puestos de arriba”, agregó el presidente de Sportivo Belgrano.

Boca Unidos adhirió y se sumó desde un primer momento a los proyectos de competencia presentados por el club de la ciudad cordobesa de San Francisco.

“Lo que hicimos con Boca Unidos es empezar a deliberar algunos formatos para empezar a presentarlos a algunos presidentes del grupo, y es lo que pasó en reuniones anteriores, pero lo que pasó el miércoles es que apareció un nuevo formato que no estaba previsto por nadie, y no podíamos decidir nada”, explicó Esser.

El nuevo formato al que se refirió el dirigente cordobés tiene que ver con la disputa de un hexagonal por el ascenso entre los equipos que, al momento de la interrupción de la etapa clasificatoria del torneo a raíz de la pandemia del coronavirus, se encontraban en zona de clasificación, postura que había sido tratada en la reunión inicial, pero descartada luego por la mayoría.

“Apareció un proyecto que nunca había sido puesto a consideración, un tercer formato por parte de Héctor Gómez (presidente de Chaco For Ever) diciendo que quiere jugar un hexagonal (…) en la reunión anterior habíamos decidido que todos íbamos a participar, y ahora apareció con un formato que serían los primeros seis. Es respetable, pero no estoy de acuerdo, no tiene punto de discusión”, contó.

El oportunismo del dirigente chaqueño había sido posibilitado por algunos clubes del grupo que no tendrían mucho interés en participar de una posible vuelta a la competencia por varias razones: sanitarias, económicas (de jugarse, tendría que ser sin público) y deportivas (desarmaron sus planteles), lo que les permitía sacar ventaja numérica en una hipotética votación, que tampoco se realizó.

Al respecto, Esser manifestó: “La gran mayoría está de acuerdo en jugar, entonces no van a votar para jugar un hexagonal (…) si Defensores de Villa Ramallo quiere jugar, después no puede votar un formato que no los incluye a ellos”, argumentó a modo de ejemplo.

El dirigente indicó en tal sentido que en la zona norte no se van a realizar más reuniones porque “no vale la pena. Ya nos reunimos un montón de veces y está claro que no nos vamos a poner de acuerdo, así que cada uno va a presentar su formato” de competencia, concluyó Esser.