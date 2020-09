Arándanos de Corrientes

La producción de arándanos en Corrientes está cada vez más afianzada, y ya se identifica directamente a la fruta con nuestra provincia. Las empresas dedicadas a esta actividad, que lleva labores culturales durante casi todo el año, ya tienen plantadas casi 200 hectáreas en las zonas de Bella Vista, Tabay, Mburucuyá, Virasoro y Empedrado, y ya comienzan a cosechar lo que será la zafra 2020, que casi en su totalidad se destinará a mercados internacionales.

Corrientes ya está identificada con la producción de arándanos, un cultivo que en la provincia se afianzó en los últimos 10 años, con inversiones que llegaron desde otros lugares del país. Por sus características climáticas y de suelos, los campos del Centro correntino resultan un gran atractivo para producir esta fruta.

Incluso las empresas están trabajando en conjunto en varios temas, que tienen que ver con lo productivo, laboral y de mejoramiento para crecer. Se trata de siete productores que tienen entre 5 y hasta 53 hectáreas, y que están tramitando incluso la conformación de un grupo Crea dedicado a la producción arandanera.

La empresa Esteros Azules produce arándanos en un campo ubicado entre Tabay y Tatacuá desde el año 2011. Actualmente tiene 21 hectáreas de producción, y buscan salir adelante luego de que en la campaña 2019 una tormenta de granizo les hiciera perder toda su producción de esa campaña.

“De a poco la empresa fue creciendo hasta hoy tener 21 hectáreas, y siempre tratando en esta coyuntura de trabajar y crecer”, sostuvo Lía Bravo y Alt, administradora de Esteros Azules. Sobre la superficie actual de la empresa, explicó que “es lógica, porque más chica corre ciertos riesgos cuando una temporada no sale bien, levantar cabeza es complicado en esta actividad”.

Sobre esta cuestión, Lía Bravo explicó que “es un cultivo que no es simple de mantener, es un cultivo a largo plazo, de mucha inversión durante el año en su mantenimiento”. Sin embargo, se compensa a la hora de la cosecha, ya que casi toda la producción es destinada a la exportación. No sólo por conveniencia económica, sino porque el mercado argentino no es consumidor de arándanos.

“Se está tratando de volcar al mercado interno y que el mercado interno se apropie de esta fruta, es una fruta muy fácil de comer, muy práctica para los tiempos que corren. Estamos tratando que se haga una fruta de gusto argentino”, señaló la administradora de Esteros Azules.

Producción

Como muchas actividades frutícolas, la producción de arándanos lleva mucha mano de obra en varios momentos del año. “El trabajo cultural es todo el año, con una variedad temprana, muy adaptada a nuestra zona. Tenés fruta con posibilidades de ser cosechada en junio y julio. Pero nuestro fuerte es finales de septiembre, octubre y noviembre. Con picos de producción en octubre”, explicó Bravo.

La productora explicó que se trata de un cultivo perenne, a largo plazo, con plantas que pueden llegar a vivir 20 a 25 años, dependiendo del manejo y la sanidad. “Si están bien cuidadas o alimentadas, las plantas en el primer año quieren dar fruta, pero no es lo ideal. Por eso se poda en general esa primera cosecha y se espera al segundo año”, explicó.

Y en este sentido, agregó que las plantas alcanzan su producción óptima en el séptimo año. “Ya es un cultivo maduro y que tiene que estar en todo su rinde, a partir del quinto al séptimo año. Todo depende del manejo, la fertilización y, por supuesto, que no tenga eventos climáticos que haga que la producción se pierda, que pueda hacer que se pierda totalmente la planta”, explicó.

En cuanto a los rendimientos, Bravo explicó que “lo ideal es que salgan 15 mil kilos por hectárea. Pero eso depende mucho del manejo, porque hay picos de hasta 20 mil kilos. El manejo es esencial”, sostuvo. Lía Bravo explicó que algunas empresas de Corrientes tienen su propia planta de empaque, y otras empacan en esos mismos establecimientos, donde contratan sus servicios.

Exportable

El arándano es un producto con casi todo el destino exportación. “El 60% de la producción se exporta a Estados Unidos, y después se vende a Europa y algo a Asia. Se intentó con China en 2018, pero un solo productor envió fruta, porque es complicado porque hay muchos aranceles y no conviene”, explicó Lía Bravo y Alt.

En cuanto al agregado de valor, la referente del sector explicó que habitualmente se exporta fruta en fresco. Sin embargo, destacó que “tenemos algunas empresas que congelan y en Corrientes hay una empresa importantísima que procesa arándanos y hacen colchones de frutas, preparados para heladería, concentrados de fruta, entre otros productos”.