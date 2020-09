Montero eligió a Comu por sentirse “querido”

José Montero será parte del plantel de Comunicaciones de Mercedes con las expectativas intactas de seguir cumpliendo paso por paso los objetivos que se trazó cuando ingresó a la Liga Nacional. El santiagueño se prepara en su ciudad natal para estar de la mejor manera para cuando llegue al Paiubre para comenzar la pretemporada.

—¿Cómo vivís este momento en el que se conocen mayores detalles del inicio de la competencia para el 1 de noviembre?

—La verdad es que estoy muy tranquilo ahora que sabemos las fechas. Al barajarse tantas opciones, porque no sabíamos si podíamos jugar este año o que la competencia iba a empezar el año que viene me generaba un poco de incertidumbre y ansiedad. Pero ahora que se sabe las fechas ya estoy más tranquilo esperando para poder ir a Mercedes para juntarme con los compañeros y entrenar todos juntos.

—¿Por qué elegiste venir a Comunicaciones?

—Porque Ariel mostró interés en mí, me llamó y se contactó conmigo y eso hace que te sientas querido en un equipo. También sigo la Liga y lo hacía años anteriores y Comunicaciones siempre se armó para estar entre los equipos de arriba así que eso también me ayudó en la elección.

—¿Qué conocimiento tenías del club y de la ciudad?

—Hablé con muchos jugadores que jugaron allí en el TNA y en la Liga y me dieron muy buenas referencias, que la gente los trató muy bien, que siempre han tenido todas las comodidades y solo tenés que preocuparte por jugar al básquet. Así que por ese lado estoy muy tranquilo. El club cada año sigue creciendo en infraestructura y en lo deportivo así que eso fue importante a la hora de decidir. Respecto a la ciudad no la conozco muy bien, fui tres o cuatro veces a jugar pero nunca salí a recorrer ni a conocer. Solo de la cancha al Hotel, así que conozco poco y nada.

—¿Estás en contacto con el cuerpo técnico?

—Sí, el fin de semana que pasó tuvimos una reunión de equipo donde hemos charlado sobre la fecha de comienzo, la preparación física y todo lo que tenemos que hacer antes de ir a Mercedes, así que eso es lo que hablamos con la mayoría de los integrantes del plantel y cuerpo técnico.

—¿Qué trabajos hacés y dónde, mientras esperás para volver a los entrenamientos formales?

—Ahora estoy en Santiago del Estero. Estoy trabajando con un preparador físico en el gimnasio. Salimos a correr al parque o la costanera porque las canchas no están habilitadas. Entreno doble turno todos los días y poniéndome a punto para lo que viene.

—¿Qué balance hacés de tu paso por Obras?

—Ha sido un balance muy positivo, creo que mi primer año en la Liga no ha sido una gran temporada pero ha sido positiva porque me pude mostrar y tener muchos minutos que era lo que quería lograr en la Liga. La verdad que Obras me dio la gran posibilidad y la pude aprovechar y el club ha sido un trampolín importante para que pueda llegar este año a Comunicaciones.

—¿Cómo creés que será la nueva temporada?

—Creo que va a ser un campeonato duro, si ves el armado de los equipos en algunos casos es muy interesante con buenos jugadores, con jóvenes también que prometen andar bien. Obviamente se achica se rango de edad pero bueno hay oportunidades para los que suben del TNA a la Liga y para los que tenían pocos minutos poder jugar. Creo que va a estar muy pareja.

—¿Seguís el armado de los otros equipos? ¿Cómo los ves?

—Como te decía antes hay equipos que se han armado bien mezclando juventud con experiencia. Algunos que apuestan a jóvenes otros a jugadores que suben de categoría. Para mí será una temporada interesante.