Valdés anunció que en Corrientes no habrá toque de queda por ahora

Gustavo Valdés anunció que en la ciudad de Corrientes no habrá toque de queda por el momento. Además Paso de los Libres irá a Fase 3 y Pueblo Libertador continuará en 1 por los casos de covid19.

La medida con Capital es porque de los parámetros que fijó el Gobierno Nacional, en uno se está por encima y el otro todavía no. "Esta decisión no quita que si después vemos un incremento no implementemos otras medidas", aseguró.

Además el gobernador pidió más responsabilidad a la gente y que no se relaje para evitar que llegue una segunda ola. Además alertó sobre los peligros de la nueva cepa del coronavirus.

Respecto de las ciudades de Paso de los Libres y El Libertador hubo un retroceso para evitar los contagios. En el caso de esta última localidad está en Fase 1 y analizan volver a habilitar los comercios.

"No podemos poner un policía en cada casa, por eso les pedimos responsabilidad" dijo. Sobre las localidades turísticas informó que seguirán trabajando para que no se concreten fiestas clandestinas.

En Corrientes ya se vacunaron a 2500 personas, informó el mandatario. Agregó además que por el momento no hay vacunas para comprar pero espera que la situación se solucione pronto.

Previamente la directora de Epidemiología de la provincia, Angelina Bobadilla, dio detalles de cómo son los contagios. Realizó un recorrido por las diferentes localidades con gráficos comentando el impacto de las fiestas en los casos en varias localidades.

Explicó que la mayoría de los casos son de personas jóvenes. Además afecta a una población mayoritariamente masculina.