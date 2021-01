Gallardo volvió a hablar de su futuro en River antes de visitar a Palmeiras

Marcelo Gallardo habló este mediodía en conferencia de prensa antes del último entrenamiento de River previo al viaje a Brasil, donde mañana visitará a Palmeiras por la revancha de las semifinales de la Libertadores, donde el Millonario tiene que revertir un 0-3. El Muñeco aseguró que después de esta Copa se pondrá a evaluar su futuro en River y, si bien no confirmó el equipo, anticipó que Armani va a ser el arquero titular.

"No vine acá a hablar de mi continuidad", aseguró Gallardo en conferencia cuando fue consultado por qué pasaría con su futuro. Y explicó: "Cuando termine mi participación en esta Libertadores haremos el análisis que siempre hago con mayor detenimiento, basándome en lo que creo yo que me da razones para seguir o no. Cuando termine este mes y nuestra participación en Copa ahí hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos. Habrá que esperar un tiempito... ".

Además, el Muñeco analizó las críticas por esto últimos dos partidos, y aseguró que no son la fiel muestra de lo que es este River: "Los últimos dos partidos fueron los que nos pusieron en una situación de apremio en instancias decisivas, pero no podemos obviar o esconder lo que venimos haciendo durante este año atípico. Queda todo reducido a una situación puntual de dos partidos, cuando hace 10 ó 15 días la opinión que generaba este equipo era nuevamente estar en instancias decisivas después de tantos años de continuidad. En estos dos partidos no salieron las cosas como nosotros queríamos, cometimos errores que pagamos muy caro y lamentablemente en estas etapas de definición cuando cometes errores lo sentís mucho más. Cuando hablamos de que la actualidad del equipo genera preocupación, parecería que somos un desastre y no lo somos. Somos un equipo que en estos dos partidos que ha jugado ha cometido errores y en esos dos partidos no hubiésemos querido cometer los errores que cometimos, pero nos toca atravesar esa situación. El tema acá es no confundirse o entrar en la confusión que te haga pensar que sos un mal equipo o que se te apagaron las luces, o que das facilidades. Todo eso que se dice de acuerdo a estos últimos dos partidos puede usarse en contra de manera negativa, ahí yo me tengo que sentar a decirles que nosotros somos otra cosa de lo que fuimos en estos últimos dos partidos. Solemos ser una cosa distinta, porque a esta instancia no llegas cometiendo todos estos errores".

El mensaje de Gallardo a los críticos malintencionados

"No puedo dar precisiones porque no me corresponde a mí ponerme en el lugar de víctima o decir quiénes son los que están esperando que esto suceda. De acuerdo a quienes sean veré cómo tomarlo. La crítica bien intencionada es valedera, es noble, a la malintencionada aprendí a no darle pelota. No tiene sustento ni argumento", disparó el Muñeco. "Hace rato que me vienen diciendo que me están esperando. ¿Quién me está esperando? seguirán esperando. Sé de donde vengo, lo que me costó estar acá, cómo trabajo y cómo lo hace mi grupo de jugadores. Nada me va a cambiar un resultado de fútbol, por más malo que sea", añadió.

Banca total a Franco Armani

"Va a jugar mañana. No está ni en duda y no entiendo por qué tiene que estar en duda si es un arquero de Selección y a nosotros nos ha dado muchas alegrías y nos ha salvado. Después comete errores como todos. Yo le doy tranquilidad para que mañana pueda volver a entrar a la cancha con esa seguridad que nos dio siempre. Los jugadores tienen que entender que de los contratiempos hay que salir lo más rápido posible. En el fútbol convivis todo el tiempo con esas situaciones. Cada partido es una posibilidad nueva y yo creo en esas posibilidades".

Las claves de la revancha con Palmeiras

"Tenemos que borrar lo que hemos hecho en estos últimos partidos y enfocarnos en lo que realmente somos y lo que nos trajo hasta acá. No tenemos mucho margen de error: defender bien como equipo y atacar bien como equipo. Si defendemos bien, no le concederemos la posibilidad al rival de que nos haga goles, y si atacamos bien como equipo, podremos estar en partido nuevamente".

TyC Sports