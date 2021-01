Manifiestan preocupación por los casos de coronavirus en una cárcel de Corrientes

La Fundación Servicio, Paz y Justicia, cuya presidente es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó su preocupación por los casos de coronavirus que se presentan en al Unidad Penal Nº 6 de la ciudad de Corrientes.

En un comunicado que lleva la firma del propio Pérez Esquivel, señalaron que "según informaciones, la cárcel está saturada de COVID-19 y no se están instrumentando las medidas sanitarias pertinentes como asistir a las personas contagiadas, no se les provee de insumos de higiene y no hay desinfección de los ambientes".

"A todo esto se suman los problemas estructurales que acarrean los centros penitenciarios, como el hacinamiento, los malos tratos, el no acceso a la atención médica, la falta de comida, entre otros, lo que agrava aún más la situación propagándose los contagios en forma más rápida", agregaron.

Además, recordaron que "a las autoridades del penal y de la provincia, desde que se desató la pandemia, los distintos organismos internacionales recomiendan y urgen a los Estados a que se preste especial atención a la población carcelaria y que se adopten las medidas necesarias para garantizar su salud y su integridad como también asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención y reducir la sobrepoblación, en conformidad con los estándares interamericanos de los derechos humanos, como medidas de contención ante la pandemia".

Para finalizar pidieron que las autoridades competentes "instrumenten las medidas necesarias para el mejoramiento de la situación antes descripta, ya que es un rol fundamental del Estado garantizar los derechos humanos de la población y es su responsabilidad en este caso, dar respuestas frente al avance de contagios y atender a las personas afectadas".

Vale recordar que en la Unidad Penal Nº 6 se detectaron al menos seis casos de coronavirus entre los internos, informó la Red de Derechos Humanos de Corrientes.