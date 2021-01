El Papa sobre el aborto: “¿Es justo cancelar una vida para resolver un problema?”

Aunque no se refirió a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, un duro golpe al tratarse de su madre patria, el Papa Francisco volvió este domingo a dejar en claro su rechazo más absoluto al aborto, en una entrevista que concedió a la emisora televisiva italiana Canale 5.

Al reiterar que “nadie se salva solo” y su crítica a la cultura del descarte en general de niños, enfermos, ancianos, pobres y refugiados, volvió a considerar que la práctica del aborto, rechazada desde siempre por la Iglesia Católica, no es un tema “religioso” sino “humano”.

“No nos olvidemos de una brutalidad que sucede en nuestra cultura: la cultura del descarte. Lo que pierde utilidad se descarta. Las personas que no son útiles se descartan, se descartan niños, no queriéndolos o mandándolos al remitente cuando se ve que tienen alguna enfermedad, o simplemente cuando no son queridos. Antes del nacimiento, se cancelan de la vida”, lamentó el exarzobispo de Buenos Aires, en el marco de una reflexión sobre la importancia de acompañar, cuidar y ser cercanos, como caminos para superar la actual crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

“Algunos dicen ‘bueno si pasa algo así, se puede hacer, la religión nos entenderá’. Pero atención, el problema del aborto no es un problema religioso, es un problema humano, pre-religioso, es un problema de ética humana”, indicó.

¿Es justo cancelar una vida humana para resolver un problema, sea cual sea el problema? No, no es justo. ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema, uno que mata esta vida humana?

Este es el problema del aborto científicamente y humanamente. No mezclemos las religiones, sino la conciencia humana”, sentenció.

