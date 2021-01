Desactivan la red social Parler, refugio de los seguidores de Trump

La red social conservadora Parler fue desactivada hoy de Internet como parte de inéditos esfuerzos de bloquear denuncias de fraude electoral del presidente saliente Donald Trump y amenazas y mensajes violentos de sus simpatizantes, informó un sitio especializado.

Parler se convirtió en un refugio para algunos internautas indignados con la política de moderación de las redes sociales como Twitter, que cerró definitivamente la cuenta de Trump el viernes pasado tras el violento asalto de sus partidarios al Capitolio.

En la red conservadora se difundieron mensajes de apoyo a quienes irrumpieron en el Congreso e incluso algunos en los que se convocaban nuevas protestas contra el resultado de las presidenciales de noviembre, ganadas por el demócrata Joe Biden.

Ayer, Amazon advirtió a la compañía, cuya popularidad se disparó en las últimas semanas, que perdería el acceso a sus servidores por ser incapaz de moderar los mensajes incitando a la violencia.

El sitio de rastreo de internet Down For Everyone Or Just Me mostró a Parler desactivado justo después de medianoche local, lo que sugiere que sus dueños no consiguieron ningún otro proveedor de servicio, informó la agencia de noticias AFP.

Amazon sigue así los pasos de Google y Apple, que ya retiraron Parler de sus plataformas de descargas.

En una carta enviada a la red social, la compañía justificó la decisión por el aumento de "contenidos violentos".

En una seria de entradas en Parler, su fundador, John Matze, confirmó el sábado que su aplicación no estaría disponible a partir del día siguiente y acusó a los gigantes tecnológicos de estar en "guerra contra la libertad de expresión".

A sus inicios en 2018, Parler era sobre todo un territorio de extremistas, pero ahora atrae a conservadores más tradicionales, incluidos congresistas republicanos.

Como otras plataformas alternativas a los gigantes Twitter y Facebook, Parler tiene normas más laxas respecto a la desinformación y los contenidos de odio que las redes tradicionales.