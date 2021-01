Masterchef Celebrity ya despidió a uno de sus finalistas en una gala colmada de emoción

La alegría por el hecho de que el jurado de Masterchef Celebrity hubiera decidido que todos los participantes del último domingo pararan la instancia final del reality, les duró poco. En la gala de este lunes, Sofía Pachano, Analía Franchín, el Polaco, Belu Lucius, Vicky Xipolitaxis y Claudia Villafañe se enteraron que, durante esta última semana, cada día habría un eliminado en el certamen de gastronomía que conduce Santiago Del Moro por Telefé.

“No nos vamos nada, que nos saquen a patadas”, se encargaron de corear los concursantes una y otra vez durante la jornada. Pero las reglas anunciadas por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis eran claras. Y se sabía que, en los días que quedan hasta la gran final del próximo lunes 18, las pruebas serían “asesinas”.

¿Cuál fue el primer desafío? Después de descubrir la presencia de un nuevo horno profesional y de encontrar productos de repostería en sus cajas misteriosas, los cocineros escucharon atentamente la consigna: debían hacer seis macarons, perfectamente iguales, para poner en “la famosa cajita de Damián”, el maestro pastelero del jurado.

Pero, además, entre los seis debían ponerse de acuerdo para utilizar el horno todos al mismo tiempo y coincidir en los tiempos de cocción, cosa que no era nada simple. Sobre todo, porque la gran mayoría de ellos nunca habían preparado esta delicia de origen francés.

Finalmente, después de la degustación, el trío de chefs anunció que los primeros en pasar a la siguiente ronda serían Vicky y el Polaco, ya que sus macarons habían sido casi perfectos. Los de Sofía y Claudia, en tanto, no habían estado tan bien logrados, pero los rellenos les habían permitido seguir en competencia.

Así las cosas, la definición quedó entre Belu y Analía. “Para una de ustedes dos no fue suficiente este esfuerzo. Y, entre otro detalle técnico, ese macaron que quedó ahí va a determinar también que una de ustedes se quede afuera”, comenzó diciendo De Santis.

“¡Que pase lo que tenga que pasar!”, reflexionó casi resignada la influencer. La periodista, por su parte, ya había dicho que llegar a esta instancia era todo un logro y que el único problema era que los iba a extrañar a todos. “Que no se corte”, bromeó. Pero la decisión ya estaba tomada. “Quien deja la cocina de Masterchef Celebrity hoy es...Belu”, dijo Donato.

A partir de ese momento, todos fueron elogios para Lucius. “Una gran compinche y cómplice”, comentó Franchín. Y Del Moro aseguró: “De principio a fin, hasta el día de hoy, fuiste una de las mejores. Como lo dijimos mil veces, no se va el mejor cocinero sino el peor plato. Estamos todos shockeados, porque sos una gran competidora”.

“Estoy muy emocionada pero de felicidad. Incluso, la decisión me encanta. Ana, te felicito. Y no quiero llorar, porque siempre digo que no hay que llorar, que hay que trasladar la sonrisa...Por eso no quiero que pase esto”, expresó Belu sin poder contener las lágrimas.

Y luego aseguró: “La pasé bárbaro. Recién le decía a mi marido: ‘¡Ay, gordi! Si me voy, mañana nos vamos a Necochea. ¿Sabés la playa qué lindo? Los nenes van a estar corriendo en el mar...’. Estoy chocha”. Algo que, efectivamente, la influencer hizo con su familia no bien terminó sus grabaciones.

Finalmente, el jurado tomó la posta. “Siempre dije: ‘¡Qué luz tiene esta muchacha!’ Nos acostumbraste con ricos platos”, le dijo Donato. “Fue muy lindo poder acompañarte en todo este desafío. Priorizabas el ser buena compañera en lugar de ser buena jugadora. ¡Por muchas caras más!”, agregó Betular. Y Martitegui, emocionado, expresó: “Cambio París por irme a Nechochea con ustedes. Cuando llegaste no sabía quién eras. Cocinás muy bien. Hoy me podía haber ido yo de acá. Es un plato, nada más. Un macaron”.

