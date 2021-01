Burlando desmintió a Barby Franco con un fuerte exabrupto: "¡Separado hasta las pelotas!"

Los diez años de amor, con convivencia incluida, de Barby Franco (30) y Fernando Burlando (55) habrían llegado a su final. Pese a que la modelo y panelista de Pampita Online minimizó la inestabilidad de pareja en Twitter: "No estamos separados, solo una crisis que ya pasará", dijo Franco, luego de que en Intrusos dieran por hecho la ruptura.

Con el tema resonando en los medios, este martes, Barby asumió un profundo distanciamiento con el abogado en LAM: "No llegamos a un acuerdo con algo que nos pasó".

Analizando la incompatibilidad de declaraciones de los protagonistas, Rodrigo Lussich expuso sin filtro la tajante frase con la que Burlando confirmó la separación, sin titubeos.

"Ella puede creer que no están separados, pero hay hechos objetivos, uno de ellos es que Fernando Burlando está viviendo en el Faena hace dos meses. No hace 20 días. Ellos no se hablan desde las Fiestas. Lo cierto es que decir ‘no estamos separados’ es un dato subjetivo de uno de sus protagonistas. Pero el dato objetivo, irrefutable, es que él vive solo, separado de Barby, desde hace dos meses", comenzó diciendo el periodista en Intrusos.

Luego le puso fin al preámbulo, sin vueltas: "La frase de ella es 'no estamos separados'. La frase de Burlando, posterior a su salida al aire, esta mañana en un programa, desmintiéndonos a nosotros, es bastante contundente y no es exactamente la misma. La frase de Burlando es '¡separado hasta las pelotas!'".

