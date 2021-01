Juana Repetto desmintió los problemas de salud de su hijo

De perfil extremadamente bajo, Juana Repetto no es una figura que salga a hablar de su vida privada en los medios. Sin embargo, en los últimos días hubo varias versiones que indicaban que su hijo Toribio sufría de problemas de salud, y esta vez ella no pudo esquivar el tema.

Si bien está disfrutando de unas vacaciones junto a su pequeño en Estados Unidos, decidió publicar en su Instagram un descargo en el que se mostraba molesta por tales rumores.

“ESTOY MUY ENOJADA! No me paran de llegar fotos de mis seguidores de medios hablando de “LA SALUD” de mi hijo y mi preocupación. MI HIJO GOZA DE SALUD PERFECTA! Si quieren que la gente entre a leer una nota, busquen otra forma y no se metan con un niño y su salud. “Enfermedad”, “problemas de salud”, hay que ser BIEN MIERDA para hacer esas afirmaciones acerca de un nene”, expresó en una story. Y agregó: “Si tienen hijos imaginen lo que es ver una nota con la cara de tu hijo y ese título. Comparto con todo el amor para empatizar con otras mamás que me escriben preguntándome del tema y sin problemas es que se difunda, pero mentiras? ENFERMEDAD? Nooo”.

No conforme con este descargo, decidió publicar un video en el que aclara la situación. “Bueno, de un montón de medios serios, revistas con las que he hecho un montón de cosas, que ya por ahí no están porque se fue de sus historias o demás, pero probablemente siga en sus páginas, lo cual me parece un espanto, pero un espanto a otro nivel, no entienden lo que me enoja... Y miren que publican pelot... de uno te diría todas las semanas, levantan cosas con títulos erróneos y demás... A mí, yo soy muy relajada, me ch... un huevo, yo no veo nada, pero todo tiene un límite. Y no me paran de llegar y respiré hondo cuatro veces, me metí en esa revista, les escribí, respirando hondo, pero me siguen llegando... Estoy cansada de verlo, es angustiante, no sé... Repito, todo tiene un límite. Se cruzó una raya que no es, es la salud de un niño. No pongan pelot... nada más lejos”, expresó con furia.

Cabe destacar que la hija de Reina Reech comentó hace algunos días que el pequeño tiene caries y al toparse con ciertos profesionales, ella se sintió juzgada, según contó. “Caries que no tienen que ver con la alimentación. Leo sus experiencias”, escribió la también actriz en sus historias, y luego de recibir varias respuestas de otras mamás, contó lo que le había pasado a ella: “Muchos odontopediatras juzgan a las madres con hijos con dientes de estas características haciéndonos sentir lo menos (o una mentirosa, no me creían que no había probado jamás una golosina), y evidentemente no están del todo capacitados para diagnosticar estos casos”.

“La fructosa tiene azúcar, la leche materna glucosa y cada niño su genética y predisposición”, explicó, y siguió: “¿Está mal que coman fruta? No, todo lo contrario, no hay nada mejor. ¿Puede pasar esto aunque no hayan probado azúcares procesadas o industrializadas? Sí. Pueden comer 300 caramelos al día, no lavarse los dientes y que no les pase”.

En otra historia, agregó: “Yo probé de todo, el gran acierto fue caer en una odontopediatra amorosa, que no juzga y acompaña. La realidad es que en mi experiencia no hay mucho por hacer cuando son tan pequeños, más que higienizar muy bien para proteger los dientes sanos e inculcar el hábito del correcto lavado de dientes”.

A pesar de este episodio, Juana goza de un gran momento personal. Recientemente casada con el ex Gran Hermano Sebastián Graviotto, espera a su segundo hijo y mientras disfruta de unas vacaciones familiares, su marido reveló en las redes el nombre del bebé en camino: Belisario.

Infobae