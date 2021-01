Lourdes Sánchez protagonizó un desagradable blooper en vivo

La correntina Lourdes Sánchez fue la protagonista de un desagradable blooper en vivo por la pantalla de Magazine, cuando no se dio cuenta que estaba al aire en el ciclo que conduce junto con Lizardo Ponce, La Previa del Cantando.

En la noche del jueves, antes de que se produzca la semifinal que consagró a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta como los rivales de Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi en la final que tuvo lugar el viernes en El Trece, la bailarina jamás notó que estaba siendo enfocada por las cámaras.

Utilizando su teléfono celular como un espejo de mano, la pareja de Pablo El Chato Prada procedió a sacarse comida que tenía ubicada entre los dientes, lo que provocó la sorpresa y risa inmediata de su producción y de Lizardo, que la dejó en evidencia ya que no pudo aguantar la carcajada, a pesar de que él quien le indicó de los restos en su dentadura.

“Le dije que tenía que chequear algo”, dijo el periodista para remar la situación, pero la conductora fue sincera. "Bueno, bueno. Gracias por avisarme”, dijo primero con mal tono hacia su compañero.

“En un ratito, Lulú Cocinerita y un postre tremendo. Es que no me aguante y comí una galletita muy chocolatosa, y me quedó un poquito, pero acá estamos", lanzó Lourdes Sánchez con mucho humor, ya con su sonrisa impecable.

El Cantando 2020 llegará a su fin este viernes 15 de enero. El ciclo presentado por Ángel de Brito y Laurita Fernández tuvo a Lizardo y a Lourdes a lo largo del año pasado. El influencer fue participante, y cayó eliminado en el teléfono contra Cachete Sierra, mientras que la expanelista de Los Ángeles de la Mañana fue integrante del “BAR” en un ritmo.

(Con información de Exitoína)