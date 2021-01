La incómoda reacción en vivo de Soledad Pastorutti ante una pregunta sobre Axel

Quince meses después de que una joven rionegrina hizo una denuncia por abuso sexual sobre el cantante Axel Witteveen, conocido popularmente como Axel (44), el caso sigue siendo investigado por la Justicia.

En todo este tiempo, el músico retomó rápidamente su exitosa carrera artística, tuvo a Gregorio, su cuarto hijo, y está confiado en que todo aquello quede en el pasado. Pero decidió que sean los tribunales quienes hablen por él.

La que sí habló, o tuvo que hablar, fue Soledad Pastorutti (40). Desde Villa Carlos Paz, la cantante le dio un móvil a Intrusos (América, lunes a viernes a las 13,30) en el que mostró su alegría por los shows que está dando todos los jueves y viernes en el teatro Luxor de esa ciudad.

Pero a mitad del reportaje, claro, llegó la pregunta sobre Axel. Es que se sabe que los cantantes mantienen una relación de amistad desde hace mucho tiempo. Y que juntos fueron parte del jurado de La Voz, el recordado reality musical que se veía por la pantalla de Telefe.

Es más, Sole estaba aquel día en que el artista protagonizó un comentado episodio con Tini Stoessel durante una entrevista grupal desde Madrid, cuando la ex Violetta se sacó la mano de su colega del hombro.

"Tenemos relación con Axel y nos saludamos para los cumpleaños y las fiestas. No sé en qué quedó la situación (de las denuncias), pero creo que en la nada. No se sabe qué pasó según la Justicia. Sé que sufrió mucho con eso. Simplemente acompañarlo y esperar a ver qué dice la Justicia porque es una situación muy difícil, para mí y para todos, sobre todo siendo mujer", afirmó Sole en Intrusos.

Ante esa última frase, fue la periodista Débora D'Amato quien insistió en preguntarle por su sensaciones como mujer, aclarándole: "No te quiero poner en un lugar incómodo".

"¡Ya me estás poniendo en un lugar incómodo, perdoname que te lo diga!", la interrumpió Soledad, entre sonrisas nerviosas y miradas detrás de cámara.

Aunque rápidamente planteó, con firmeza:"Yo no admito ningún tipo de violencia contra nadie, y menos contra una mujer".

"Tengo dos hijas y pienso en cómo darles herramientas para que puedan defenderse. Lo único que sé es que si me entero de que alguien se manda una macana (por decirlo de una manera light) por supuesto que no voy a estar de acuerdo en ningún sentido. No lo soportaría ni lo perdonaría", terminó diciendo la Sole.

(Con información de Clarín)