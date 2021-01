El dramático relato de Daniel Casalnovo tras contraer coronavirus: "Dudo que zafe de esto"

Daniel Casalnovo se suma a la larga lista de famosos que se contagiaron de coronavirus y no la está pasando para nada bien, según relató él.

Este sábado, el reconocido diseñador compartió en su cuenta de Instagram un video desde la clínica en la cual se encuentra internado, donde contó cómo transita la enfermedad.

"Buenas tardes. Lamento decirles que estoy internado, fui a trabajar a la costa y agarré Covid-19 con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato y no tengo gusto", comenzó diciendo Casalnovo.

"Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Hablo ahora para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás... No es una enfermedad normal y a mí me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos", señaló, preocupado.

"Cuídense mucho, les mando un beso enorme. Estoy en Los Arcos bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto", cerró el diseñador.

PrimiciasYA