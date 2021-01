El novio de Lizy Tagliani la sorprendió en vivo con un anillo de compromiso

Un momento lleno de emoción se vivió al aire en la última emisión de Por el Mundo, el programa que Marley conduce junto a Lizy Tagliani en Telefé. Es que el novio de la conductora, Leo Alturria, irrumpió en el ciclo para sorprenderla con un anillo de compromiso y una romántica propuesta.

“Mi amor, escuchame. Estoy muy contento de estar con vos. Estamos en el fin del Mundo -se encontraban en Ushuaia- y quiero decirte que a partir de acá comienza una nueva etapa. Quiero regalarte este anillo para afianzar nuestro compromiso. Te amo mucho y empezamos nuestra aventura”, le dijo, enamorado. Muy emocionada, ella le expresó: “¡Ay, que lindo!”, al tiempo que lo besaba. “Se están comprometiendo en este momento”, agregó con alegría el papá de Mirko.

Minutos más tarde, la ex presentadora de El precio justo, le agradecía el gesto a su pareja a través de Instagram: “Gracias por este hermoso momento, te amo. Me gusta que me entiendas el humor... que compartas mi alegría y mi vida. Soy muy feliz”, expresó junto a una imagen del tierno momento.

Cabe recordar que Lizy conoció a Leo cuando éste fue a participar de su programa de entretenimientos. Y que fue ella la que, después de intercambiar un par de palabras, decidió encararlo, escribiéndole un mensaje en su cuenta de Instagram. Así empezó la relación, que una vez consolidada fue presentada oficialmente en el living de Susana Giménez, en octubre de 2019.

“Es una historia larga, lo vi primero en un programa de parejas de Nico Occhiato y ahí me gustó. Después volví a verlo en Un minuto para ganar. Y un día entro al estudio de mi programa, donde estaban varios participantes ensayando, y lo veo y digo: ‘Ese es el chico de la televisión’. Ahí le hice una radiografía completa. Cuando se presentó a participar de El precio justo primero se hizo el cancherito. A mí me encantó pero no podía decir nada, yo me muestro siempre alzada con todos los participantes. Le pedí a uno de los productores que me consiga los datos de él y después, cuando estaba en mi auto, le mandé un mensaje”, recordó la ex peluquera en esa ocasión.

Hace unos días, un seguidor le había hecho un desubicado comentario en una foto que ella había compartido. “Sos fea pero igual te cogería” le escribió una persona en una historia de Instagram. La actriz estuvo rápida de reflejos y no se quedó callada: “Soy fea pero igual elijo con quién”. Pero ahí no quedó la cuestión, ya que decidió realizar una captura de pantalla del diálogo y la publicó en su muro, para dejar expuesto al comentarista grosero, aunque de forma anónima. Para completar la idea, recordó un consejo que le dio Paulina Rubio: “Jajajjaja ojo conmigo, para que invitan si saben como me pongo me dijo una vez”, escribió arrobando a la cantante mexicana. Su actitud fue celebrada por muchos de sus seguidores, entre ellos algunas celebrities como Celeste Cid, Connie Ansaldi y Julieta Nahir Calvo.

En septiembre pasado, Lizy había contado que tomó la decisión de tramitar su documento con su identidad de género femenina, aunque tiempo atrás se había negado a hacerlo: “Hablé con un funcionario -creo que me dijo que es el esposo de Carolina Papaleo- que me dijo para hacer el DNI y me dio ganas. Pero más que por una cuestión de género, por una cuestión de agregar el apellido de mi mamá: Gallardo. Por eso y, de paso, ya que estoy me lo cambio. A mí lo que me da fiaca es después ir al registro de la propiedad, al banco, a la tarjeta”, había señalado en una nota con Catalina Dlugi.

Infobae