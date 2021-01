Corrientes: superó el covid-19, se vacunó y ahora volvió a contagiarse

Una odontóloga correntina que ya había superado el covid-19 y recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V volvió a contagiarse de coronavirus. Se mantiene aislada y buscan la trazabilidad de sus contactos estrechos. Es el primer caso de reinfección en la provincia, que se oficializa.

La directora del Hospital de Tabay, Mayra Yagueddú, contrajo el virus en septiembre de 2020 y hasta publicó un video en facebook para confirmar su positivo. Logró recuperarse sin mayores inconvenientes y apenas se inició la campaña de vacunación recibió la primera dosis de la vacuna rusa contra el virus. Este lunnes se conoció el resultado del PCR que se le practicó el sábado: positivo. Ese mismo día se había hecho ella misma un test rápido, el resultado fue el mismo.

"Estoy bien. Apenas empecé con una tos seca, me hice yo misma el test rápido. Cómo me dio positivo, el ministerio de Salud me ordenó realizarme un PCR cuyo resultado positivo se conoció hoy", contó a ellitoral.com.ar

"Recibí la primera dosis de la vacuna. El comité de crisis lo recomendó. No sé que pasará ahora con la segunda dosis, de todos modos, tenemos tiempo, porque fuimos los últimos en vacunarnos", agregó.

El comité de crisis hisopó a los empleados del Hospita de Tabay y todos dieron negativo. Pero se confirmó un caso en Tatacuá, donde la doctora también brinda servicio.

Una médica santafesina fue la primera persona documentada en la Argentina por contraer dos veces el covid-19. Sucedió en agosto.