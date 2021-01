Cande Tinelli explicó por qué borró sus fotos con Coti Sorokin: "Soy muy calentona"

Cuando Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se mostraron juntos por primera vez, sorprendieron a todos. ¿El motivo? No habían dado indicios de que estaban comenzando un romance. Rápidamente, se mostraron afianzados y muy felices juntos.

Sin embargo, ni bien Cande archivó las fotos que había compartido con el cantante en Instagram surgió la duda: ¿se separó de Coti? Para evitar cualquier tipo de especulación, la hija de Marcelo se grabó explicando la situación y compartió el video a través de sus stories.

"Me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti y si había borrado las fotos con él por algo. No borré la fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona, impulsiva, y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé ni nada grave. Está todo bien y va a estar todo muy bien", expresó haciendo hincapié en que se sentía agradecida por la preocupación de sus fans.

Antes de cerrar, hizo una segunda aclaración y les puso los puntos a las personas que opinan sobre su cuerpo. "Muchas personas me están diciendo que me ven los brazos más musculosos y que estoy más potente. No estoy más musculosa, subí de peso; unos kilos que a veces subo y a veces bajo. Así es la vida y no me molesta para nada decirlo. Se presta mucha atención a eso, pero simplemente estoy unos kilos más arriba y bien", sentenció.

