Güemes le ganó en los penales a Villa Mitre y logró el primer ascenso

Atlético Güemes de Santiago del Estero le ganó a Villa Mitre de Bahía Blanca por 4 a 2 en la definición con penales, tras igualar 1 a 1 durante los 90 minutos reglamentarios, y se quedó con el ascenso inicial a la Primera Nacional.

El encuentro se realizó en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto de Córdoba, y los tantos durante el período reglamentario fueron marcados por David Romero, para Güemes, en la parte final, y Nicolás Ihitz, para Villa Mitre, en el segundo minuto de descuento del complemento.

La igualdad agónica llevó la definición a los tiros penales y, en esa instancia, el “Gaucho” fue más eficiente y se quedó con la serie por 4 a 2, gracias a que convirtió todos los tiros que ejecutó; mientras que Gastón Herrera, de Villa Mitre, lanzó el suyo por encima del travesaño, y el arquero de Güemes, Juan Ignacio Mendonça, contuvo el remate de Maxiliano López.

El comienzo fue a todo ritmo y con Villa Mitre con el control del juego. El conjunto bahiense estuvo a punto de abrir el marcador, cuando tras una habilitación excelente de Alfredo Ramírez, Gabriel Jara se escapaba solo camino al arco de Mendonça, pero fue derribado claramente dentro del área por Jonatan Lastra. En la primera acción polémica de la tarde, el árbitro Lucas Novelli expulsó correctamente al defensor santiagueño, pero no marcó penal, sino tiro libre.

El juez tandilense volvió a ser protagonista unos minutos después, cuando le mostró la segunda tarjeta amarilla al defensor de Villa Mitre Héctor González, a quien le cobró una infracción totalmente inexistente.

La parte final siguió con dominio alternado y con escasas llegadas a los arcos, hasta que a los 22 minutos Nicolás Juárez recuperó una pelota en el mediocampo, avanzó y le puso una gran asistencia desde la derecha para David Romero, quien la empujó de zurda para poner el 1 a 0 para Güemes.

Tras el tanto, el “Villero” se fue con todo al ataque y cuando parecía que se quedaba sin nada, en el minuto 47, luego de un córner, una salvada en la línea de los santiagueños y un rebote en el palo, Nicolás Ihtz, de palomita, estableció el agónico y justo empate.

De todos modos, el impulso anímico no le alcanzó a Villa Mitre, que no fue eficiente desde los doce pasos y Güemes, fundado el 12 de octubre de 1932, se quedó con el primer ascenso a la B Nacional, categoría en la que debutará en la próxima temporada.

Villa Mitre se fue masticando bronca por el penal no cobrado y la injusta expulsión. Sin embargo, el equipo bahiense tendrá una segunda chance, ya que se sumará a los cuartos de final de la Eliminatoria por el segundo ascenso, donde este fin de semana se medirá ante Sportivo Belgrano de San Francisco, que viene de dejar en el camino a Central Norte, con el que igualó 3 a 3 en Salta, y al que venció 4-2 en los penales.

Los otros cruces

Los otros cruces de los cuartos de final por el Reducido por el segundo ascenso, a partido único y sin ventaja deportiva, serán Deportivo Maipú de Mendoza vs. Sportivo Las Parejas de Santa Fe, Chaco For Ever vs. Deportivo Madryn de Chubut y Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de Resistencia.