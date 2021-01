Dalma Maradona fue convocada para Masterchef Celebrity: por qué rechazó la propuesta

“¡Siempre con vos! ¡Para siempre los cuatro juntos! ¡Gracias Babu! ¡Gracias Tata! (¡el flequi de la Tata esta así porque la tiramos a la pileta!)”. Dalma Maradona celebró –el martes a la madrugada– la victoria de Claudia Villafañe, quien se coronó campeona de la primera temporada de Masterchef Celebrity.

La actriz lo hizo a través de un conmovedor mensaje en su cuenta de Twitter en el que mencionó a su padre (Babu, como lo llamaban sus nietos) junto a una selfie que se tomó con su madre y su hermana, Gianinna, con quien minutos antes habían lanzado a la piscina a la empresaria, luego de conocer el resultado final del certamen gastronómico.

Luego de compartir la foto en sus redes sociales, un usuario le sugirió que siguiera los pasos de su madre y formara parte de Masterchef Celebrity 2. “Firmá para la segunda temporada”, comentó uno de los 900 mil seguidores de Dalma Maradona en Twitter. Sin embargo, la actriz reveló que ya había sido convocada para participar del programa más visto de la televisión argentina pero que había rechazado la propuesta.

¿Por qué? Ella misma lo dejó en claro en dicho mensaje. “Me invitaron, pero ya dije que no. No estoy preparada. Todavía lloro de la nada... No me quiero exponer”, indicó la actriz junto al emoji de un corazón roto. Las palabras de Dalma hacen referencia a la reciente muerte de su padre, Diego, quien falleció el 25 de noviembre de una insuficiencia cardíaca.

El 27 de noviembre, luego del último adiós a su padre, la actriz publicó en las redes sociales una desgarradora carta en la que lo despidió. “Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos... No puedo...”, indicó Dalma aquel entonces.

“Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... ¡Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! ¡Ya te extraño, pá! ¡Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos! ¡Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! ¡Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando ‘Y cómo es él’ para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... ¡vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! ¡Te amo, papá!”, continuó la actriz.

“Como me pediste siempre, voy a cuidar de la Jabru (por su mamá) y tu pompón preferido (su hermana Gianinna Maradona), ¡porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón!”. Si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro. Pero quedate tranquilo que ¡le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre! Igual, ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...”, indicó sobre Roma, su hija de 22 meses, fruto de su relación con Andres Caldarelli.

Justamente a su marido y a su beba les agradeció en el final del posteo que le dedicó a su padre. “¡Acá estoy, con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! ¡La vida es un ratito, así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y, por favor, volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! ¡Te amo para siempre!”.

Infobae