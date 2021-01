Oriana Sabatini sorprendió en las redes y reveló que se considera bisexual

Sabatini se mostró en algunos videos muy acaramelada con otras mujeres. Sin embargo, cuando le preguntaban sobre sus preferencias sexuales, nunca era demasiado clara. Pero ahora, en su cuenta de Instagram hizo una revelación.

Hace algunos años, Oriana hizo el videoclip de su tema "Stay or run" en el que se la veía muy cerca de la modelo Soledad Alfonso. Y luego actuó en uno videoclip de Emilia Mernes, "No soy yo", en el que la cantante dice que con unos tragos de más se desinhibe demasiado, mientras se la ve a punto de besarse con la influencer.

Aunque siempre evitó hablar sobre su sexualidad, ahora lo hizo en un juego de preguntas y respuestas de Instagram, en donde ella respondió a sus seguidores con verdadero o falso según las afirmaciones que le hacían.

Los fans le mencionaron varias veces a su novio Paulo Dybala, con quien convive hace un largo tiempo en Italia. Cuando le preguntaron si él la cuidaba, respondió: "Verdadero. La verdad es que me ayuda a crecer y ser mejor todos los días".

Sin embargo, ante la aseveración de que el amor la había salvado, indicó honestamente: "Falso. Me salvé yo, pero no niego que el amor sano y bueno me dio mucha fuerza para hacerlo".

También le preguntaron si quería tener hijos y ella pidió por favor tener dos hijas mujeres, habló sobre su recuperación de los desórdenes alimenticios y la obsesión con su cuerpo y dijo que era muy sensible, junto a imágenes en donde se la ve llorando.

A una consulta que daba a entender que había tenido "onda" con una mujer, contestó que era falso pero subió una imagen del video que realizó con Emilia en donde se las ve muy cerca.

Finalmente, un seguidor le dijo directamente: "Sos bisexual". Ante ello, reveló: "Verdadero. Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí", expresó junto a una divertida selfie.

Diario Show