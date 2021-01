Gonzalo Montiel espera la oferta de Olympique Lyon para despedirse de River

El lateral derecho Gonzalo Montiel, una de las figuras de River Plate, completó este jueves una nueva práctica con el plantel que conduce Marcelo Gallardo, mientras aguarda una oferta formal del Olympique de Lyon para emigrar antes de que se inicie el torneo local a mediados de febrero.

El jugador, de 24 años, ya le anticipó al "Muñeco" Gallardo y a la dirigencia del club sus intenciones de irse al fútbol europeo y prometió firmar la renovación del contrato que se le vence en junio próximo mientras se activan las negociaciones con el club francés, que el año pasado llegó a las semifinales de la Liga de Campeones que conquistó el Bayern Munich..

“Su salida es inminente y creemos que es el único jugador que se va a ir en el actual mercado de pases, de todos modos en los próximos días tiene el contrato de renovación esperando para que lo firme, ya que tanto el jugador como su representante nos aseguraron que lo va a firmar más allá de lo que suceda con su venta”, confiaron a Télam allegados al club de Núñez.

Si bien la cláusula de salida del jugador asciende a 20 millones de dólares, en River saben que el mercado está muy caído por la situación que generó la pandemia de coronavirus y que la operación no va a superar la mitad de ese monto, según los sondeos previos que estuvieron haciendo quienes siguen de cerca la venta de Montiel.

El lateral de River y el seleccionado argentino ya había mostrado su interés por ir a Europa en el mercado de pases anterior pero se le frustró la posibilidad de ir a jugar a la Premier League, ya que al no celebrarse la Copa América, debido a la pandemia, no pudo completar la cantidad de partidos internacionales que exigen para jugar en el fútbol inglés.

De este modo, Gallardo y Enzo Francescoli ya están observando alternativa para el puesto y volvió a sonar en las últimas horas el nombre del lateral de Colón, Alex Vigo, quien es seguido por el cuerpo técnico hace al menos una temporada.

En tanto, el "Muñeco" Gallardo se mantuvo ajeno a los rumores que llegaron de España como posible sucesor del francés Zinedine Zidane en el caso de que decida marcharse del Real Madrid (el club español no lo despedirá, sólo se iría por decisión propia), recibió la buena noticia que no hay ofertas por Ignacio Fernández y que Enzo Pérez le dijo que no a la chance de ir a jugar a Turquía.

La continuidad de estos dos jugadores resulta clave para el armado del proyecto para esta temporada al tiempo que Gallardo insistió con la chance de que el club le renueve el contrato al colombiano Rafael Santos Borré haciendo la inversión de 3,5 millones de dólares que figura en el vínculo firmado en su momento con el Atlético de Madrid, dueño de un porcentaje de sus derechos federativos.

En cuanto al plantel, volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza en el arranque de la pretemporada otra vez sin "Nacho" Fernández, quien goza de dos días de licencia por una intervención quirúrgica programada que se realizó con éxito ayer por la tarde.

El plantel ya realizó trabajos con pelota combinado con rutinas físicas y aeróbica, ya que no hay tiempo para trabajos de fondo porque seguramente en dos semana, antes del inicio del torneo (será el 12 de febrero), deba jugar el partido por la Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento.

Luego comenzará el torneo local y también se va a programar en estas horas la final de la Supercopa Argentina pendiente del año pasado frente a Racing Club, que muy probablemente será en Santiago del Estero el 24 de febrero.

Telam