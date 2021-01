Entregaron copas menstruales a policías de la PSA

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entregó hoy unas 2.000 copas menstruales para las personas integrantes de esa fuerza. Se trata de una medida impulsada la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Sabina Frederic, con el objetivo de mejorar el bienestar del personal encargado de las tareas policiales.

La actividad forma parte del “Programa de Gestión Menstrual en las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”. Ante un auditorio conformado por oficiales y personal jerárquico, la titular del área ministerial, María Carolina Justo Von Lurzer, y el director nacional de la PSA, José Glinski distribuyeron gratuitamente los objetos de higiene entre las agentes de la fuerza.

Durante el acto en la sede el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA), ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, estuvieron representantes de las distintas áreas. Allí se explicaron las políticas públicas en ejecución para “revertir la situación de desigualdad que implica la menstruación, que afecta la economía, la salud, la educación y el trabajo de las mujeres y personas menstruantes”, se señaló en un comunicado oficial.

Justo Von Luzer, que además de funcionaria del ministerio de Seguridad es investigadora por el Conicet en temas de género, apuntó que la iniciativa se trata del inicio de un proceso para “garantizar derechos para las mujeres y personas menstruantes del organismo, para que mejoren su gestión menstrual considerando la salud, los beneficios para el medio ambiente, y la equidad salarial al disminuir la brecha que hay entre mujeres y varones por ese gasto no optativo que tenemos en cada uno de nuestros ciclos”.

A su turno, José Glinki destacó el paradigma detrás de la distribución de las copas menstruales. “No hay ninguna opción de profesionalización para hombres y mujeres que componen las instituciones policiales si no hay bienestar. Y esta acción se inscribe dentro de las políticas de bienestar que se promueven desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, como la desprecarización salarial; la cobertura médica que pudimos conseguir para las y los retirados de nuestra fuerza; la apertura de los lactarios en la zona metropolitana de Buenos Aires; entre otras”.

En esa línea, el titular de la PSA agregó: “La igualdad es una condición para la libertad. Por eso buscamos generar condiciones de igualdad entre varones y mujeres, promover la paridad en el acceso a determinados derechos. Las desigualdades entre los géneros, junto con las sociales y económicas, son las más invisibilizadas y naturalizadas. En este sentido, cualquier política de género es una política de justicia social”.

Sin embargo, Glinski aclaró que no se pretende obligar a nadie en la utilización del dispositivo. “Si bien estamos convencidos que este método tiene ventajas respecto de otros en relación a la sustentabilidad y la gestión de la salud, cada persona decide, en la medida que puede. Porque para poder decidir hay que conocer y también acceder económicamente”, sostuvo el jefe policial. “Lo que no podemos hacer es no darles la oportunidad si tenemos la posibilidad de hacerlo, la cual se genera con decisión política”.

Luego de la presentación oficial, se dictó una capacitación a cargo del doctor Matías Depratis y Belén Colella, representantes del Laboratorio Elea que elaboró el objeto de gestión menstrual.

“Yo ya uso este método”, contó la oficial ayudante Ariana Todero, que estuvo presente durante la actividad, según se reprodujo un comunicado oficial. “Es mucho más cómodo y práctico, sobre todo en nuestro trabajo diario que lleva varias horas. Recomiendo a todas las mujeres que ahora tienen la posibilidad que se animen y lo usen, es un lindo camino”, instó. Mientras que la oficial principal Victoria Gavilán comentó: “Agradezco a la institución por entregar este método para una gestión menstrual saludable que nos ayuda a amigarnos tanto con nuestro cuerpo como con el medio ambiente. Me parece un producto muy útil”.

Para Glinski, la distribución de las copas menstruales es un paso adelante que “permite ubicar a la PSA como una institución policial de vanguardia, donde el 38% son mujeres y personas menstruantes”.

“Creo que hoy es un día que inscribe en la historia, porque esta inversión de cerca 2 millones de pesos marcamos una línea de comportamiento que tiene el Ministerio de Seguridad, que tiene la PSA y que sin lugar a dudas tiene el Estado argentino que conduce el presidente Alberto Fernández. Hay sobradas muestras de lo que queremos desde el Gobierno Nacional en pos de la igualdad entre varones y mujeres”, concluyó el jefe de la PSA.