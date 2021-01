Cinthia Fernández mostró una foto que confirmaría el embarazo de Barby Silenzi

Barby Silenzi y El Polaco enfrentan fuertes rumores de embarazo luego de que el cantante comentara en una publicación de su pareja "¿se viene el varoncito?

No sólo la pregunta pícara del joven llamó la atención sino también la pose que eligió la modelo para tomarse la foto que compartió en su cuenta de Instagram. Allí se la ve de espaldas luciendo una bikini y queriendo esconder su panza. Sin embargo, la bailarina se comunicó con "Los Ángeles de la mañana" para negarlo. "No estoy embarazada, pero no descartamos tener más hijos", expresó Silenzi.

Sin embargo, tras sus dichos apareció una llamativa imagen que alimenta nuevamente las versiones y la encargada de publicarla fue Cinthia Fernández. A través de su cuenta de Twitter, la panelista escribió: "Siguen llegando fotos". En la misma se la ve a Barby acostada luciendo traje de baño y con una incipiente pancita. ¿Se viene su segundo hijo con El Polaco?

Diario Show