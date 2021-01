Esquina: la enfermera Elena Gómez se encontró con el Gobernador y le solicitó contratos y pases a planta para colegas

El gobernador Gustavo Valdés recibió ayer a un grupo de trabajadores de la salud de Esquina. Entre ellos estaba la enfermera Elena Gómez, cuya foto se viralizó en las últimas semanas tras un operativo de control en un retén de acceso en Guayquiraró luego de realizar centenares de hisopados en tiempo récord, y quien solicitó a las autoridades gubernamentales una vivienda, tal como informó El Litoral en ediciones recientes.

La trabajadora manifestó a Actualidad Esquina que “vinimos a Corrientes a traer un pedido con Marcelino Piaggio, Sebastián Medina y Gladis Sandoval, y justo el gobernador Valdés llegaba a Casa de Gobierno y nos recibió muy atento y amable. Automáticamente cuando me vio, me reconoció y me felicitó por el trabajo que estamos haciendo en el retén de Guayquiraró”.

Aclaró que “el petitorio es para que los becados pasen a contrato y los contratados, a planta permanente”. A lo que agregó: “Además, sin que le consulte, un secretario del gobernador me manifestó que pronto se pondrán en contacto conmigo los de Invico”.

(JPV)