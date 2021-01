Carmen Barbieri bloqueó a Flavio Mendoza y amenazó con llevarlo a la Justicia

El covid positivo de Carmen Barbieri (65) afectó la salud de la artista y la llevó a permanecer internada en la clínica Zabala, por un cuadro de neumonía. La noticia tomó por sorpresa a Flavio Mendoza, quien en un primer momento no conocía los detalles y minimizó el diagnóstico de la actriz de su elenco en Un estreno o un velorio.

En declaraciones a la prensa, el productor había afirmado: "Carmen está bien, pero lo que pasa es que ella es hipocondríaca, cualquier cosita se piensa que tiene todo". Palabras que cayeron como una bomba para Barbieri, quien hizo un descargo en diálogo con Marina Calabró para Lanata sin filtros (lunes a viernes de 10 a 14 por radio Mitre).

"Estoy con oxígeno ahora. Tengo 38.9 grados de fiebre, pero anoche tuve 40. Estoy pasando unas noches y unos días de terror. Me duele el cuerpo. Nunca imagine que me iba a pasar esto. ¡Dios santo! Tengo una neumonía bilateral que no quieren que se agrande. Hoy hablaron con Fede para contarle mi estado. Ahora van a hacer una historia médica para mandarle a MasterChef Celebrity 2, que llaman todos los días. Menos Flavio, todos me llaman", se quejó.

Las duras frases de Carmen fueron pronunciadas por audio de WhatsApp, pero no quiso que salieran al aire por el pésimo estado de su voz. "Si alguno duda de mi enfermedad es un problema de ellos. Van a tener un problema ellos, no yo. Cuando vi lo que dijo Flavio me puse a llorar. Lo minimizó, dijo que soy hipocondríaca cuando estoy enferma. Él también va a tener lo suyo. Mi abogado, el doctor Juan Curubeto, está preparando todo", exclamó.

Furiosa, la madre de Federico Bal aclaró cuál fue su reacción con Mendoza: "A Flavio lo bloqueé. Me va a pedir disculpas y no se las voy a aceptar. Le voy a hacer un reclamo económico, ya que a él lo que más le importa es la plata... Así que, ¡lo bloqueé! Le dije a mi abogado que si no salgo de esta lo siga igual al reclamo, lo gane y le dé la plata a Federico. Para mí las enfermedades son sagradas. Lo que uno menos necesita es toda esta mierda. Nunca lo voy a perdonar".

Al final, Carmen Barbieri reveló el gesto de Flavio Mendoza para con ella, que no logró conmoverla y la determinó a ir por todo en una mediación civil extrajudicial como primer paso: "Por algo yo nunca quise trabajar con él. Me llamó 8 años. Manda el mensaje a las 3 de la tarde (N del R: luego de la difusión de sus declaraciones a Intrusos), después de que todo el mundo le dio con un caño".

(Ciudad.com.ar)