El fuerte descargo de un médico correntino contra las campañas antivacunas

Un médico correntino realizó un fuerte descargo contra las campañas antivacunas que rodearon al inicio de la inmunización para prevenir el coronavirus.

Se trata de Roberto Jabornisky, quien a través de su cuenta en Twitter, hizo una dura comparación entre el covid-19 y el impacto de enfermedades prevenibles fácilmente y que afectan principalmente "a los niños", dijo.

"Las campañas anti vacunas y las malas informaciones han hecho mucho daño, sobre todo a los niños", comenzó diciendo Jabornisky.

Destacó que "muchos se asombran de las 400 mil muertes por Covid en 2020 en EEUU pero en 2019 murieron DOSCIENTAS MIL personas por sarampión, una enfermedad fácilmente controlable con la vacuna".

Y subrayó: "Por favor, NADIE debe morir de enfermedades prevenibles por las vacunas".

Las definiciones del profesional fueron vertidas como réplica a una publicación hecha por la revista médica internacional Jama, en la que se da cuenta de que los casos y muertes por sarampión han aumentado desde 2016 debido a que no se vacunaron a los niños

“Es impensable que los brotes de sarampión se encuentren en los niveles más altos que hemos visto en una generación; tenemos una vacuna segura, rentable y probada”, señaló en la revista Elizabeth Cousens, presidenta de la fundación Naciones Unidas.

Días antes el médico correntino había hecho un aporte con base científica sobre las vacunas anti covid-19, destacando que se trata de un medio de inmunización seguro para la niñez.

"Verdades sobre las vacunas contra COVID-19 del Hospital de Niños de Atlanta. 1- las vacunas NO dan COVID 2- que hayan sido rápidamente desarrollada NO significa que sean INSEGURAS 3- las vacunas pueden proteger contra más de un tipo de COVID 4- las vacunas NO cambian el DNA", escribió el profesional.

Y concluyó: "5- las vacunas NO se asocian a infertilidad 6- se conocen EXACTAMENTE los componentes de las vacunas."