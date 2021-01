Apicc celebró su centenario y redobla esfuerzos para el desarrollo de Corrientes

La Asociación de la Producción, la Industria y el Comercio de Corrientes (Apicc) celebró ayer 100 años, descubrió una placa conmemorativa en la Sociedad Española y luego hubo un brindis en su sede de calle Salta.

La entidad colocó la placa recordatoria con los nombres de sus primeros promotores en la Sociedad Española de Corrientes, institución en la que fue fundada la cámara antes de contar con sede propia. En el mármol se agradece y homenajea a todos los socios, exsocios, gobiernos provincial y municipal, entidades educativas, instituciones públicas y privadas y, en especial, a toda la comunidad correntina por acompañar la idea que hace cien años se transformó en una realidad.

Luego realizó un limitado brindis con socios y el intendente Eduardo Tassano.

“Agradecemos a todos los socios, a la Fecorr, a la FEC, al intendente Tassano. Hemos intentado trabajar con muchos intendentes, pero realmente con su gestión pudimos hacerlo y nos van a encontrar pidiendo más soluciones para los comerciantes”, dijo en el brindis el presidente de la Apicc, Enrique Collantes.

“Llegamos a este día con una gran alegría, pensando en esta institución de la cual, realmente, tenemos buenos recuerdos y grandes trabajos”, dijo Collantes a momarandu.com en el acto conmemorativo.

“En lo que me ha tocado en mi presidencia, y en las veces que he estado y que estoy ahora, que hemos trabajado mucho para el comercio y siguiendo el estatuto que tiene cien años de esta institución, que es un estatuto amplio”, sostuvo.

“Hoy estamos trabajando y viendo al comercio, que con esta pandemia no pudimos hacer más nada”, dijo por la modalidad reducida que adoptó la asociación para dar inicio a su centenario.

“Teníamos que hacer un festejo como se debía hacer, pero no pudimos, y este es un año muy distinto a todos los que hemos pasado, con sus vaivenes, porque es muy distinto, esta pandemia, en todo el mundo, ha traído trastornos, y creemos que si se va la pandemia empezaremos a normalizarnos”, afirmó.

“A nivel general, en el estado, venimos con caída de ventas hace mucho tiempo, no de ahora, y no solo en la provincia de Corrientes, sino a nivel país, pero aún así hemos trabajado y Corrientes es una de las provincias que menos desempleo tuvo a lo largo de esta situación y, realmente, el empresario correntino hace maravillas, aunque a veces no se divulgue lo que hace”, destacó.

“Nosotros, desde Apicc, seguimos apoyando, buscando el comercio, viendo la manera, buscando trabajar con el Municipio, con el Gobierno, y eso es lo que producen estos cien años”, expresó.

Tassano, en tanto, dijo: “No podíamos dejar de acompañarlos al saber que cumplían cien años. Es un esfuerzo enorme mantener una institución. Cuenten con nuestro apoyo como hasta ahora. El Estado está para acompañar y ayudar. No creemos en medidas populistas, creemos en el trabajo y la dedicación”.