Actriz pidió hacer valer los derechos tras reencontrarse con su hijo en Corrientes

La actriz Catalina Artusi, quien se reencontró con su hijo de 10 años, que estuvo con su papá en Corrientes, agradeció públicamente por el apoyo obtenido y pidió a las mujeres luchar por sus derechos de madre.

La joven que actuó en “Chiquititas” y otros éxitos como “Floricienta”, “Verano del 8” y “Mi hermano es un clon”, advirtió que “prácticamente lo tuvieron secuestrado” a su hijo que vino de vacaciones con su papá, el exfutbolista Juan Manuel “Chaco” Torres.

Lanzó un video donde agradeció “a todos, a mis familiares, amigos y a la gente que no conozco pero me ayudó a reencontrarme con mi hijo. Gracias porque las redes sociales sirven. La condena social sirve”, resaltó. Luego añadió: “Estuve hace unos días en la provincia de Corrientes, donde fui a buscar a mi hijo porque no me lo traían. Se había ido de vacaciones con el padre y el papá me cortó todo tipo de comunicación con él. Prácticamente lo tuvieron secuestrado, porque yo no sabía el paradero de mi hijo, no sabía dónde y cómo estaba”, expresó.

Agregó: “Después de un montón de idas y vueltas, de juzgados, de policías... Quiero dejar sentado que personal de la Comisaría Cuarta de Corrientes me imposibilitó encontrarme rápidamente con mi hijo”, advirtió.

“Desde mi experiencia les digo que hagan valer sus derechos como mujer, como madres, porque los tenemos. Les digo que denuncien, que pregunten, infórmense, porque los tiempos de la Justicia son diferentes a los que tenemos las madres que buscamos a nuestros hijos”, planteó.

Aclaró que “es un delito que a nosotras como madres nos imposibiliten tener contacto con nuestros hijos”.

(WA)