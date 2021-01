Los legisladores correntinos definen su voto para el debate por las Paso

El presidente Alberto Fernández incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto próximo por la pandemia de coronavirus. Los diputados nacionales del Frente de Todos por Corrientes votarían a favor de la iniciativa, mientras que desde la alianza Encuentro por Corrientes (ECO) se apuntaría a una ronda de consultas, dado que el tema es estrictamente electoral.

Tras la reunión con gobernadores del NEA y el NOA donde la plana de mandatarios pidieron la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para las legislativas del 2021, Alberto Fernández incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias la iniciativa. Sobre el tema El Litoral dialogó con el diputado Jorge Vara de Encuentro por Corrientes y dijo que “si se llegara a tratar, hay que tener en cuenta lo que opinan los partidos provinciales. He tenido algunas conversaciones con el presidente del Partido Radical, Ricardo Colombi, pero no con el gobernador, Gustavo Valdés”.

“Es un tema electoral que atañe no solo al partido que pertenezco, sino también a mi espacio político de Encuentro por Corrientes (ECO). No es una cuestión legislativa más por lo que tenemos que representar la expresión del espacio político”, explicó.

“El Gobernador ya anticipó su postura, la cual se tiene en cuenta pero también hay que tener en cuenta la posición de los partidos de ECO”, señaló Vara.

“A nosotros nos eligieron dentro de un espacio, por lo que no puedo tomar una decisión de acuerdo con lo que me parece, porque es netamente electoralista. Y me parece que los cuatro legisladores tendríamos que realizar consultas”, aseveró.

En cuanto a los plazos legislativos para tratar la iniciativa, Vara comentó que “el oficialismo está queriendo llamar a sesiones pero no hay protocolo, salvo que sea cien por ciento presencial. Aayer tuvimos una reunión de bloque pero ni siquiera se discutió el tema, porque el anuncio fue después”. Además, expresó que “no sé si se avanzará en la discusión, porque se habla de influir en las elecciones de este año, salvo que lo metan por una cuestión de emergencia por la pandemia. Porque constitucionalmente no se tendría que modificar un criterio electoral en el mismo año. Hay que ver cómo salvan esta cuestión”.

El Gobernador, en agosto del año pasado, ya había manifestado que las Paso no llegan a cumplir con la finalidad para la que fueron creadas. “Los gastos en las Primarias son muy importantes. Amerita que comencemos a reflexionar respecto al rol y la función”, sostuvo.

Luego, Valdés fue el único radical que degustó un asado en la quinta de Olivos tras la firma del pacto fiscal en la Casa Rosada, donde los mandatarios peronistas le plantearon al presidente Alberto Fernández la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para las legislativas del 2021.

“El pedido fue compartido, incluso, por los mandatarios de los partidos provinciales y de Juntos por el Cambio como el correntino Gustavo Valdés”, según infobae.

Oposición

El Litoral también consultó al diputado Nacional Jorge Romero del Frente de Todos. "Estoy a favor de que se suspenda esas elecciones dada las condiciones de la pandemia, no estamos en condiciones de realizar tantas elecciones en el año".

"El costo es muy grande para afrontar una elección de esta naturaleza. Entiendo que mis pares, José "Pitín" Aragón y Nancy Sands también votarían por la suspensión".

