Argentina va por un pase histórico contra Qatar

El entrenador del seleccionado argentino masculino de handball, el español Manuel Cadenas, afirmó que “no queda otra que ganar para hacer historia” ante Qatar, hoy, por la segunda ronda del Mundial de Egipto, para acceder a los cuartos de final por primera vez en la historia, y resaltó que Los Gladiadores generan “respeto” en el ámbito ecuménico.

“No queda otra que ganar para hacer historia. El partido de Croacia fue un gran partido pero simplemente fue un gran paso que nos acercó a la siguiente fase, que sería empatado o venciendo a Qatar”, explicó Cadenas en diálogo con Télam desde Egipto.

El encuentro frente al combinado de Qatar tendrá lugar desde las 14, hora de nuestro país.

“Qatar, a nivel mundial, es un equipo que está, a priori, por encima de nosotros. Jugamos con ellos hace poco en Doha: nos ganaron claramente el primer tiempo y el segundo lo ganamos, no con tanta claridad. Al final caímos por dos goles. Fue un partido muy igualado”, detalló.

El 27 de diciembre pasado, Los Gladiadores perdieron ante los asiáticos por 24-22, en Doha, en el primer torneo de preparación para el Mundial de Egipto.

“Lo importante para nosotros es afianzar nuestro arco y la defensa; y, a partir de ahí, intentar que ellos no lleguen a sus 22 ó 24 goles que parece que es nuestro límite en ataque. En ese aspecto, es importante parar a sus dos hombres como (NdR: los cubanos nacionalizados) Rafael Capote y Frankis, dos jugadores de nivel mundial”, aseveró.

Argentina debutó en el Mundial con un triunfo ante República Democrática del Congo, por 28 a 22; luego venció a Bahréin por 24-21, en la segunda presentación en el Grupo D y posteriormente perdió con Dinamarca, campeón mundial y olímpico, por 31 a 20. Luego superó a Japón por 28 a 24, en el inicio de la segunda ronda del torneo, y el sábado a Croacia por 23-19.

“Argentina genera respeto porque ya tenemos algunas victorias importantes. A veces nos faltaron, como en el mundial pasado, jugadores importantes. Tener a todos genera en los rivales el temor de que va a ser difícil ganarnos”, consideró.

La victoria sobre Croacia, actual subcampeón europeo y ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, marcó el punto más alto del rendimiento del equipo en la competencia que se disputa en la ciudad de El Cairo.

“Fue el mejor partido y ojalá que haya otros mejores. Ganarle a Croacia de la forma en que lo hicimos lo convierte en un partido para la historia. El mejor hasta ahora”, admitió.

“Croacia es campeón de todo y nos hizo sacar más balonmano de adentro que en los partidos anteriores. Destaco cómo lo encaramos. Con qué ambición y determinación. El parcial de 6-0 de los primeros minutos del partido demuestra este sentimiento”, dijo.

Y agregó: “en la parte final, cuando llegamos a los diez, doce minutos, vi a Croacia desbordada. Hasta entonces, estaba inmerso en el partido y en ningún momento pensé que no podían con nosotros. Siempre estaba alerta porque venían y venían pero en la parte final me sorprendió de que no eran capaces de encontrar el camino para remontar y conseguir una victoria”.

Cadenas arribó al equipo argentino en 2017 y sucedió a Eduardo “Dady” Gallardo, DT del equipo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río 2016, y en los torneos ecuménicos de Qatar 2015 y Francia 2017.