Fede Bal estará en Masterchef Celebrity 2 tras de su participación en la primera temporada

“Toda mi vida me voy a acordar de estos meses por las risas, es muy loco trabajar en algo que sos fan, creo que es la primera vez que me pasa. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver Masterchef hasta la final”, dijo Fede Bal al despedirse del ciclo conducido por Santiago del Moro. El actor había sido el décimo eliminado del reality y abandonó el show a un paso de las semifinales. Sin embargo, seguirá ligado a la segunda edición del programa y no solo porque su mamá, Carmen Barbieri, es una de las participantes de esta siguiente entrega.

El ex Bailando habría sido convocado para ser el host del programa digital Masterchef a la carta, hasta ahora conducido por Flor Vigna, donde se mostraban contenidos y entrevistas exclusivas a los participantes que quedaban afuera del concurso que tiene como jurado a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

De esta manera Bal no tendrá que cocinar ni estará constantemente a prueba como en el show. Aunque su labor no será nada fácil, ya que entre tantos participantes, tendrá que entrevistar a su propia madre.

La continuidad del actor en Telefe la confirmó el periodista Pampito quien también aseguró a través de sus redes que Belu Lucius, la primer semifinalista de la primera edición de Masterchef en haber sido eliminada, se incorporará al programa de Verónica Lozano para hablar del programa, junto con Marcelo Polino.

Además, en las últimas horas confirmaron desde el canal a Sol Pérez como participante. La conductora de Canal 26 tuvo coronavirus y tras enterarse de su positivo, Carmen Barbieri, quien también contrajo COVID y Georgina Barbarossa debieron aislarse e hisoparse por haber tenido contacto estrecho con ella.

“Una persona de Master dio positivo y por eso quedamos aisladas hasta el martes que nos hisopamos de nuevo. ¡Yo voy por el quinto hisopado!”, lamentó la mamá de Fede Bal en diálogo con Teleshow, sin aclarar que se trataba de la ex Chica del Clima, a quien alguna vez convocó para una de sus revistas.

La emisora aún no confirmó a Georgina como participante. Además de Carmen y Sol , ya están en la lista para la nueva temporada del reality Andrea Rincón, Flavia Palmiero, Cae, Juanse, Daniel Aráoz, Candela Vetrano, Gastón Dalmau, María O’Donnell, Mariano Dalla Libera, Fernando Carlos y Daniela La Chepi. Entre los nombres que se rumorea que completan el staff están Claudia Fontán, Brian Sarmiento y Osvado Laport.

La primera entrega de la versión celebrity del reality que dio por ganadora a Claudia Villafañe se convirtió rápidamente en el programa más visto del 2020. Además de Fede Bal y de la mamá de Dalma y Gianinna, participaron Analía Franchín, Sofía Pachano, el Polaco, Belu Lucius, Vicky Xipolitakis, el Turco García, Leticia Siciliani, Roberto Moldavsky, Nacho Sureda, el Mono de Kapanga, Iliana Calabró, Patricia Sosa, Boy Olmi y Rocío Marengo.

En más de una oportunidad la mira estuvo puesta en torno a su los participantes recibían o no ayuda a la hora de cocinar. En diálogo con Teleshow, Emmanuel Escobar, ex participante de El gran premio de la cocina y uno de los integrantes del equipo de productores gastronómicos del reality, explicó sus labores: “Mi rol no es armarle los platos a Vicky. Es armar lo que es mercado, despensa y mesada de trabajo. Durante la grabación disfrutaba del rodaje en el piso, era muy lindo ver la experiencia completa desde afuera, me sentí muy identificado en los participantes, y en el piso me cargaban diciendo ‘complejo de ex-participante’ por tener empatía cuando en la consigna les sacaban ingredientes”.

“Viendo a mis mentores Francisco y Sole que son la cabeza del equipo, ser productor gastronómico es ocuparse de todo. Desde armar y crear el contenido, hasta hacer los pedidos a los proveedores, recibirlos, ordenar y etiquetar. Es muy parecido a tener un restaurante”, describió. Si durante la grabación alguno de los participantes tiene una duda... “No podemos ayudarlos en nada, para eso esta el jurado cuando pasa por sus estaciones”.

