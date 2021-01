Ángel De Brito mostró el resultado de su hisopado

El domingo 24 de enero, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores en Instagram revelando que debió ser aislado después de haber estado con una persona que había contraído coronavirus. “Estoy aislado por un contacto con un positivo de #covid asintomático. Me siento perfecto, por el momento, y tengo que esperar para hisoparme. Con las Angelitas nos ausentaremos hasta que podamos volver y seremos reemplazados. Todas se sienten bien”, había escrito.

Afortunadamente, este martes el periodista confirmó que el test al que se sometió dio negativo. “Por suerte, el hisopado dio negativo, pero recién vuelvo el lunes a @losangeles_ok Por precaución y para cuidarnos del mínimo riesgo! Me siento perfecto, sin síntomas todos estos días, por suerte. Todas esta semana, me reemplaza @holasoylaurita que lo hizo impecable. Como les dije es La Mejor de su camada! #LAM”, expresó en un posteo en esa red social.

Por otra parte, el conductor también mostró en una story el momento en el que le estaban practicando el hisopado y agradeció al laboratorio de análisis clínicos que lo hizo posible. “Son solo unos segundos de molestia”, explicó junto al video.

La persona que había dado positivo en el test de COVID-19 había sido Mariana Brey, quien el último viernes no estuvo presente en el programa por duelo. “Estoy aislada, pero me siento muy bien por suerte”, confirmó la periodista en diálogo con Teleshow.

En su último posteo en Instagram, la panelista había dado cuenta de su estado de salud. “Descansando, meditando y aislados. Siempre pensando en positivo. Estamos bien y estaremos mejor. Gracias a todos por sus mensajes públicos y privados . Por el cariño y el apoyo. Por la preocupación”, escribió junto a una foto con su hija. Sus compañeras, Cinthia Fernández y Andrea Taboada, que también están aisladas, le mandaron sus mensajes de apoyo en los comentarios.

Quien realmente no está cursando de buena manera la enfermedad es su marido, Pablo Melillo, que se encuentra internado. “Ayer yo lo llevé personalmente para hacer más rápido. Entró por guardia en la Trinidad de Quilmes, le hicieron una tomografía y vieron que tenía una neumonía bilateral así que decidieron dejarlo internado. No estaba saturando bien, pero hoy está mejor. De ánimo está más o menos, creo que la cabeza juega un rol muy importante. Debe sentir miedo y el dolor lo angustia, siente que no se puede ni mover”, comentó desde su casa para el programa de El Trece.

Al ser consultada por el resultado negativo de De Brito, se mostró aliviada. “Me alegro mucho por él y las chicas, ojalá no haya contagiado a nadie porque es muy feo pensar que tal vez porté el virus sin saberlo y pude haber contagiado a alguien”, expresó.

Lo cierto es que cada vez son más los contagios en la Argentina, y los famosos no son la excepción. La semana pasada, se supo que Carmen Barbieri fue internada a raíz de una neumonía que contrajo por coronavirus, y en las últimas horas Sergio Lipegüe, también con un cuadro similar, tuvo que recibir plasma, “Estuve muy cansado, como si me hubieran pegado un mazazo -graficó Sergio-. También tuve un dolor de cabeza fuerte, y tos, pero fue bajando el nivel. Pero estaba tan cansado que no quería ver a nadie. Dormitaba, luz apagada; todo el día así. Me dieron el plasma: dos horas y medida de transfusión. Y después del plasma, a la hora, hora y media, volví a revivir. Es impresionante. No estoy para correr, pero me siento mejor”, le había confesado a este medio.

Infobae