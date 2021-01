Marco Giordano: “Cumplir cien partidos en la Liga no es poco”

El base rosarino Marco Giordano cumplió el pasado lunes 18, contra Atenas de Córdoba, sus primeros 100 partidos en la máxima categoría del básquetbol argentino. “Cuando llegué, mi idea siempre fue jugar la Liga Nacional. Cumplir cien partidos, no es poco, me voy afianzando en este club que me abrió las puertas, que me crió desde chiquito”, comentó el jugador de 20 años.

Giordano debutó en Regatas durante la temporada 2016-2017 y rápidamente se ganó un lugar en la rotación del equipo por sus buenas producciones. “Es una alegría inmensa para mí y ojalá que puedan ser varios partidos más”.

En su corta trayectoria como basquetbolista profesional ya conoce el sabor de los festejos y el dolor por la lesiones. En este sentido, pasó durante el 2019 dos veces por el quirófano para operarse de las caderas. En el presente torneo se perdió algunos partidos por molestias en la zona lumbar.

“Me siento bien, estoy trabajando mi físico para poder volver a estar a pleno y poder aportar al equipo lo que necesite, y lo que esté a mi alcance”.

A medida que recupera su mejor condición física crece su rendimiento dentro del rectángulo de juego. Así, al partido siguiente, contra La Unión de Formosa, logró su mejor marca de anotaciones en la competencia con 23 puntos (4 de 5 en dobles y 5 de 8 en triples).

“Lo veo bien al equipo, me gusta mucho la intensidad que estamos teniendo. Obviamente que siempre hay cosas por corregir para seguir mejorando. Creo que aún podemos jugar mejor y es lo que buscamos día a día, siempre superarnos”.

Hoy Regatas se enfrentará a Comunicaciones. “No hay ningún rival fácil. Para ganar, tenemos que mantener nuestra intensidad, estar al cien por ciento y tener una idea clara de juego. Hay que defender bien sus fortalezas, no dejarlos jugar cómodos para tener más chances de ganar”, concluyó.