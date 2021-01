La verdad sobre la abrupta salida de Flor Vigna de Masterchef Celebrity 2

Masterchef Celebrity fue sin dudas el programa éxito del 2020. Y la nueva temporada promete repetir el suceso. Ya están confirmados 13 participantes: Andrea Rincón, Carmen Barbieri, Sol Pérez, Alex Caniggia, María O’Donnell, Candela Vetrano, Carlos Alfredo Elías (Cae), La Chepi, Gastón Dalmau, Juanse, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz y Fernando Carlos. Aún restan anunciar tres participantes más; uno de ellos sería Osvaldo Laport.

Las grabaciones del programa arrancan en pocos días, y Telefe tendría la intención de estrenar esta nueva edición durante marzo para adelantarse a la vuelta de Marcelo Tinelli a El Trece, prevista para abril.

Desde ya, la conducción volverá a estar a cargo de Santiago del Moro. Y se sabe que el jurado seguirá siendo el mismo (German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis), y que Marcelo Polino continuará con su labor como embajador de Masterchef. Pero lo que fue una sorpresa que no esperaba ni el público ni los miles de fans del certamen es que Flor Vigna no participará de esta segunda temporada.

La producción del reality anunció en estas horas que las cámaras y los vivos de Instagram que hacía la ex participante de Combate estarán a cargo de Fede Bal, quien participó el año pasado de la primera edición, como participante.

Teleshow habló con Flor para saber las razones de su sorpresiva salida. “Lo concreto es que tengo la mejor relación con la gente de Telefe y seguramente habrá nuevos proyectos en común -aventuró-. Me encantó formar parte de semejante éxito, pero decidí no hacer esta segunda edición porque tengo un proyecto que tiene que ver con la actuación, que lo tenía cerrado hace un tiempo para el mes de marzo. Y como hace mucho que no me tomo un tiempo libre, decidí parar el mes de febrero y por esa razón no hacer Masterchef 2”.

Flor -quien tenía a su cargo el backstage del ciclo y todo lo vinculado a las redes sociales- contó que durante el mes de febrero descansará. “Alquilamos una casa con amigos. Y voy a empezar a estudiar música, que es algo que me gusta mucho. A veces da vértigo parar un poco, pero tomé la decisión de hacer una pausa para arrancar marzo con todo”.

En tanto, al consultarle sobre cuál era el proyecto de actuación que tiene en carpeta, la bicampeona del Bailando (2016 y 2017) aclaró: “No puedo contar nada porque es un secreto”.

Lo último que hizo Vigna en ficción fue Una semana nada más, la exitosa comedia teatral con Nico Vázquez y Benjamín Rojas. Mientras que en televisión se cuenta Mi hermano es un clon, con Nicolás Cabré y Gimena Accardi, una tira televisiva que trajo varios escándalos, pero que resultó poco favorecida a nivel rating.

La primera entrega de la versión celebrity del reality que dio por ganadora a Claudia Villafañe se convirtió rápidamente en el programa más visto del 2020. El casting resultó por demás atractivo para el público, con el mencionado Fede Bal, Analía Franchín, Sofía Pachano, El Polaco, Belu Lucius, Vicky Xipolitakis, el Turco García, Leticia Siciliani, el Mono de Kapanga y Boy Olmi, entre otros.

En los próximos días se dará comienzo a las grabaciones y el programa saldrá al aire en la segunda semana de marzo. Cuando habrán pasado nada más que dos meses del fin de la primera entrega del ciclo más exitoso de los últimos años de la televisión argentina. Y con algunos cambios. Flor Vigna incluida.

