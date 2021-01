Joven atacado en un bar vivirá como si tuviera “80 años”

Matías Ezequiel Montín, el joven de 20 años que sufrió una fractura de cráneo tras ser atacado a botellazos en un boliche de Mar del Plata, recibió el alta clínica tras permanecer internado una semana.

Así lo confirmó su papá Enrique, quien también aclaró que “a partir de ahora tiene que hacer la vida de un señor de 80 años”, en alusión a las múltiples precauciones y al tratamiento que deberá afrontar para que “no le quede ningún tipo de secuelas”.

“Lo importante es que está con vida, que lo estamos sacando, pero los médicos dicen que tiene que hacer a partir de ahora una vida como de un señor de 80 años, teniendo 20. Tenemos que tener extremos cuidados con un montón de cosas que no puede hacer, como ver una película de terror, porque no puede tener emociones. Ahora viene un tratamiento importante, tenemos que cuidar todo para que no le quede ningún tipo de secuelas”, explicó Enrique Montín, en diálogo con TN.

“Las recomendaciones de los médicos hablan de entre 6 meses y un año. Yo soy positivo y creo que en 6 meses va a estar bien, haciendo su vida normal”, deseó el papá de Matías. Y aclaró: “Tenemos el alta clínica, pero no el alta médica, entonces vamos a permanecer en Mar del Plata para que lo sigan viendo diariamente. Una vez que nos den el alta médica, volveremos a Buenos Aires”.

“Matías de entrada no lo tomó bien, no le gustó, pero le hicimos ver que está vivo y eso es lo más importante. Gracias a Dios puede hacer la vida de un señor de 80, hace una semana no sabíamos si iba a poder caminar, abrir los ojos o si Matías salía... Le hicimos comprender eso, pero igual queda un trayecto largo. Estos seis meses van a ser difíciles”, completó sobre el estado anímico del joven que debió ser hospitalizado tras ser atacado a botellazos en el VIP del boliche “Ananá”.

En relación a los siguientes pasos de la recuperación, Enrique afirmó que deben esperar “que suelden los huesos del cráneo y que se absorba el hematoma que tiene adentro. El cráneo está partido en tres, pero lo más importante es lo del hematoma, que es lo que le puede dejar alguna secuela”, especificó.

Su hijo Matías había cuestionado en un mensaje que subió a sus redes sociales, la excarcelación de Gabriel Alejandro Galvano (23) y Andrés Guillermo Bracamonte (21), hijo del jefe de la barra de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte, imputados por el ataque. “Me parece medio injusto que yo esté acá luchando por salir adelante y que los chicos que ocasionaron esto estén en su pileta gozando de la vida”, señaló, en referencia a los dos acusados que fueron liberados el domingo por decisión de la Justicia de Garantías, tras una solicitud en ese sentido del defensor de ambos, Sergio Fernández.

