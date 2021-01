Schelotto llega a Racing con "la ambición de jugar la Copa Libertadores"

El futbolista Ezequiel Schelotto aseguró hoy que "la ambición de jugar la Copa Libertadores" fue uno de los motivos por el que decidió regresar al país para continuar su carrera en Racing Club.

"Racing es un club muy importante y la ambición de jugar la Copa Libertadores es algo que también me motivó", declaró el mediocampista en el aeropuerto de Ezeiza, al llegar país proveniente de Inglaterra.

Schelotto (31 años), quien hizo las inferiores en Banfield aunque no llegó a debutar en Primera, manifestó sentirse "muy contento" por poder tener la chance de jugar en el fútbol argentino por primera vez en su carrera.

"Son muchas sensaciones las que me están pasando por la cabeza, sería mi debut en el fútbol argentino. Estoy muy contento", continuó en diálogo con TyC Sports.

"Todavía faltan los últimos detalles, pero está todo acordado de palabra. Con muchas ganas de conocer al plantel y mucha ilusión", detalló respecto de su situación actual con la institución de Avellaneda.

El "Galgo" se someterá a los estudios médicos correspondiente para luego sellar su vínculo contractual con el club "albiceleste" y ponerse a disposición del entrenador Juan Antonio Pizzi.

"Fue un año muy difícil el último que pasamos y por mi parte sentía que no tenía que ser tan egoísta. Jugué toda mi vida en Europa y veía que lo mejor era estar cerca de mi familia. Después empezaron a aparecer muchos equipos y Racing fue el que dio el pasofinal", añadió.

De último paso por el Brighton de la Premier League de Inglaterra, se autodefinió como un "jugador con mucho carácter" y aclaró que se encuentra "bien" en el aspecto físico.

"Soy un jugador con mucho carácter, que deja todo hasta el último minuto del partido y no da ninguna pelota por perdida. Físicamente me encuentro bien, no dejé de entrenar, siempre estuve con un profe. No creo que me cueste mucho adaptarme", manifestó.

Por otra parte, el plantel de Racing realizó este jueves activación, tareas de fuerza explosiva y enfrentamientos uno contra uno con definición en el primer turno llevado a cabo en el Predio de AFA.

El mediocampista chileno Marcelo Díaz trabajó en el gimnasio, mientras que Nicolás Reniero lo hizo a un costado de la cancha. Los hisopados realizados ayer al plantel dieron resultado negativo en su totalidad.

Telam