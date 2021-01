Wanchope Ábila, delantero de Boca: "Me operé para evitar futuras lesiones"

Luego del entrenamiento de Boca, Ramón Wanchope Ábila contó cómo se siente luego de someterse a una operación por una hernia inguinal. "Me siento bien, con un poco de dolor, pero pude entrenar como quería", manifestó.

"Estoy contento porque desde ayer empecé a entrenar y estoy metiéndole ritmo, acelerando. Creo que estos días ya voy a poder formar parte del grupo", aseguró el delantero del conjunto que dirige Miguel Ángel Russo mientras se retiraba de la práctica.

Wanchope, confesó porqué optó por operarse. "Fue para estar bien a futuro y no tener que estar con esos problemas que no me dejaban entrenar y jugar. Creo que fue lo correcto hoy me siento muy bien, aunque con un poco de dolor", confesó en diálogo con TyC Sports.

El ex-Huracán que desde que asumió Russo sufrió reiteradas lesiones y su lugar en el equipo titular terminó siendo de Franco Soldano, reveló sus objetivos para esta nueva temporada que se avecina.

"Cuando arranque la competencia voy a estar recuperado y el lunes espero volver a entrenar normalmente. Trabajo para ser el nueve del equipo, me gusta estar acá y compito para estar lo mejor posible y a disposición. Lo que uno siempre quiere es jugar con esta camiseta", cerró.