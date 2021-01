El 63% de las industrias pymes presenta problemas de abastecimiento

Con el 63% de las industrias pymes con problemas de abastecimiento, la producción manufacturera de las empresas chicas y medianas cayó 3,5% en noviembre frente a igual mes del año pasado.

La falta de insumos volvió a ser un factor determinante, especialmente, entre las empresas más chicas, que fueron más relegadas en las entregas. Por el lado de la demanda, el menor consumo en el mercado no está afectando tanto a la industria como al comercio, ya que, con el control de importaciones, hay más demanda de productos nacionales.

Las industrias trabajaron en noviembre con una capacidad instalada de 68,3%, 4 puntos arriba del mismo mes del año pasado (64,3%).

Con esos datos, el Índice de Producción Industrial Pyme alcanzó un valor de 77,2 en noviembre y en los once meses que van del año, la industria pyme acumula una baja anual de 16,4%.

En noviembre hubo cuatro sectores con subas anuales en sus niveles de producción: Productos de caucho y plástico (+2,7%), con cinco meses consecutivos en alza; Productos químicos (+7,5%), Material de transporte, (+ 12,2%), y Maderas y muebles (+1,8%).

Calzado y marroquinería continuó siendo el rubro con mayor caída anual (-16,3%). El sector no repunta. Para el calzado formal de hombres y el escolar no hay demanda y no hubo en casi todo el año. Lo que más salen son zapatillas y calzados de mujer. Además, como en el resto de los sectores, complicó a la producción la falta de cuero y de otras materias primas. Otro tema fue que muchos proveedores están cotizando los insumos en dólares y entregan sólo con pagos adelantados.

El material de transporte fue el sector de mejor performance, con una suba anual de +12,2%. Sobre todo, suben las empresas orientadas al sector agropecuario. Las más chicas, en octubre y en noviembre, tuvieron algunos problemas de abastecimiento de acero y aluminio. Pero como en general son empresas entre medianas y medianas altas, suelen tener mayor prioridad en la compra de insumos cuando hay escasez.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de Came entre 300 industrias pymes de todo el país.

El sector Indumentaria y textil registró una caída anual de -2,9%, con una mejora en la posición de las industrias de ese sector. Frente a la ausencia de productos importados, la demanda de nacionales tuvo un salto, aunque podría haber sido mejor si no hubieran escaseado insumos básicos para esa actividad. Faltaron hilados y telas, y hubo que hacer pagos anticipados. La industria se encontró en la disyuntiva de vender en pesos y comprar insumos donde los precios se mueven con el dólar.

En Maderas y muebles la producción subió +1,8% anual. De a poco la entrega de insumos se fue normalizando y ayudó al repunte dos factores: por un lado, la gente que no se va de vacaciones está decidiendo volcar algo de dinero a redecorar el hogar; por el otro, la mejora relativa en la construcción siempre es un impulso al sector.

Los productos de metal, maquinaria y equipos, con una caída de -14,2% anual, fueron la contracara del material de transporte, porque fue donde más se sintieron los faltantes de insumos, especialmente de hierro y aluminio. Los empresarios del sector señalan, además, que mientras no tengan crédito les es muy difícil repuntar.