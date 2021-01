En el fondo, la esperanza

Por Silvia Fesquet

Publicado en Clarin

Es la mañana del 1 de enero y Mafalda, pelo revuelto, ojos todavía somnolientos, pasa junto al globo terráqueo, se dirige a su padre, y pregunta si ya acabaron las guerras, si no hay más hambre en el mundo, si se eliminó la pobreza. Algo perplejo, el hombre la mira y casi balbuceando responde que no. Palabras más o menos, toda la cita es de memoria, ella lanza un “¿Y me quieren explicar entonces para qué diablos cambiamos de año?”. Por si algún lector inadvertido se asoma a estas líneas, debo aclarar que han pasado dos días de 2021 y aquellas preguntas de la inefable Mafalda siguen sin ser contestadas. Tampoco bajó súbitamente la inflación, ni desapareció el covid-19 de la faz de la Tierra, ni reina la paz a lo largo y ancho del planeta. De más está decir lo ingenuo que sería pretender que por una simple cuestión horaria o de calendario todo se resolviera como por arte de magia. Los problemas, grandes o minúsculos, no saben de convenciones semejantes. Y a pesar de que nosotros sí lo sabemos, nos empeñamos, con una obstinación tan infantil como fervorosa, y por eso mismo tan conmovedora, en creer que el milagro es posible. Y así, no importa cuántas veces nos hayamos dado la cabeza contra la pared, no importa en cuántas ocasiones la realidad nos haya cacheteado sin piedad, renovamos el ritual, levantamos las copas y volvemos a desear y a desearnos que este año sí, que todo mejore, que las penas queden atrás, que los problemas se resuelvan, que los malos se rediman, que los buenos obtengan su recompensa. Hay casi un suspiro de alivio cuando la aguja cruza las doce y un año empieza a conjugarse en pasado. Ahí asoma la esperanza. Y no está mal que así sea. Como escribió alguna vez Antonio Machado, “hoy es siempre todavía”. Feliz 2021.