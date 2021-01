Humberto Krujoski: “Definitivamente quiero pelear adelante y ser protagonista”

Tras la confirmación del calendario para la temporada 2021 del Turismo Carretera, y la categoría telonera, el TC Pista, dado a conocer por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (Actc), el piloto correntino Humberto Krujoski trabaja intensamente para reunir el presupuesto que le permita asegurar la butaca para el campeonato que comenzará el próximo 15 de febrero, y que contará con 15 fechas.

“La idea sobre la que estamos trabajando es poder estar nuevamente el año que viene en el TC Pista, con un proyecto que nos permita pelear el campeonato. Creo que va a ser un año normal, que no vamos a tener complicaciones por el virus covid-19, y eso nos va a permitir no tener sobresaltos y definitivamente pelear adelante y ser protagonistas”, indicó Krujoski.

El correntino, que en la temporada pasada finalizó en el puesto 17, se refirió al Castellano Power Team, el equipo que le alistó su coche durante gran parte del 2020. “Más allá del esfuerzo, no se estuvo a la altura de las circunstancias. Además yo necesitaba tener otro auto porque sabía que podía lograr mejores resultados. Siempre mi evaluación fue positiva porque pese a no contar con un auto confiable y competitivo logré mantenerme siempre en pista, explotando al máximo las posibilidades de ese Dodge, pero yo debo responder a mis sponsors y al público correntino con resultados. No puedo traicionar mi espíritu competitivo, no podía resignarme a finalizar el año conduciendo un vehículo que no estaba a la altura de mis verdaderas posibilidades”, manifestó Krujoski.

“Es así que se decidió el cambio de estructura y otro equipo me recibió con los brazos abiertos, el Coiro Dole Racing. A pesar de no conocernos con el ingeniero ni con los mecánicos y tampoco con mis compañeros de equipo pudimos lograr un excelente sexto puesto en la última fecha con un auto distinto, una Coupe Chevy. Así que fue positivo el saldo al final porque nos sobrepusimos a los golpes y terminamos el año siendo competitivos, estando en el grupo de los pilotos de adelante. Es por todo eso que ahora estoy trabajando fuertemente para tratar de encarar el año que viene en este mismo equipo, que ha peleado un montón de campeonatos. La idea es continuar con ellos”, aseguró.