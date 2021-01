El tremendo audio de la ex de Cristaldo a Andrea Rincón

En vísperas de año nuevo estalló el rumor de romance entre Andrea Rincón (35) y el delantero de Racing Jonatan Cristaldo (31), en medio de una fuerte acusación pública de Morella de las Heras, la madre de los mellizos de tres años y medio del futbolista. En ese momento, la actriz negó el romance ante Ciudad: “¡No estoy en pareja con él! Qué locuras inventan. Lo sigo en Instagram como sigo a un montón de otra gente”.

A pesar de todo, Morella filtró a Los Ángeles de la Mañana el explosivo audio de WhatsApp luego de que Andrea pasara por alto el mensaje privado que la ex del delantero le mandó por Instagram: “Nunca me llegó ningún mensaje por privado. O por lo menos no lo vi”, se excusó la artista. Por otra parte, también apareció una selfie de la ex Gran Hermano y el Churry, en donde Cristaldo halagó a ¿su novia?: “Feliz cumple, genia. Y gracias por ese corazón enorme que le das al mundo”.

Así fue que Morella luego consiguió el número de teléfono de Rincón y en un tono calmo le habló de forma súper ácida: “Che, si lo tenés ahí agarralo fuerte porque no vas a encontrar otro que se haga cargo de vos”.

Luego, continuó con una chicana hiriente: “Ya estás grande y me contó que estás desesperada por tener un hijo con él. Vos estás muy mal. ¿No te das cuenta de que ni siquiera quiere a los hijos que tiene como para tener otro?”.

Al final, Morella de las Heras fue sarcástica con Andrea Rincón y le recordó que Jonatan Cristaldo ejerció violencia de género sobre ella antes de separarse de forma definitiva: “¿Aparte, qué clase de feminista sos vos que salís con un golpeador? Me parece que a vos te gustan los problemas. ¿No?”.