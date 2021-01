Legisladores republicanos planean torpedear la confirmación de Biden

Un grupo de senadores y congresistas republicanos planea torpedear hoy la certificación del demócrata Joe Biden como vencedor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en la sesión bicameral prevista en el Capitolio, concediendo un asalto más a la batalla del mandatario saliente, Donald Trump, contra la voluntad expresada en las urnas. El desafío, materializado esta vez a través de objeciones de los legisladores rebeldes, no tiene visos de traducirse en nada más que una exhibición de protesta y de división en el seno del partido de Trump. Este mantuvo la presión este martes, esta vez dirigida a su número dos, el vicepresidente Mike Pence, que debe presidir el acto. El neoyorquino le pidió que use su puesto para frenar la confirmación de Biden, algo que no puede hacer.

La jornada de este miércoles se adivina wagneriana. Normalmente reducida a una formalidad en el Congreso, esta vez será escenario de la intentona por parte de numerosos representantes de deslegitimar los mismos comicios en los que muchos de ellos han sido elegidos. Mientras, en las calles se espera que miles de trumpistas -muchos pertenecientes a grupos de extrema derecha como los Proud Boys- se manifiesten para reclamar la permanencia de su líder en la Casa Blanca, dando por buenas unas acusaciones de fraude a las que ni los tribunales, ni las autoridades locales ni el Tribunal Supremo de EE.UU. han encontrado fundamento.

“El vicepresidente tiene el poder de rechazar a los electores elegidos de forma fraudulenta”, escribió Trump este martes a la mañana en su cuenta de Twitter. En realidad, ni los votos electorales de las presidenciales se han elegido de forma fraudulenta ni Pence podría revertir los resultados ya certificados por los Estados el pasado 14 de diciembre.

El acto de hoy sigue un procedimiento contemplado por la Constitución. El Congreso se reúne en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado para contar los votos electorales de viva voz y certificar la victoria del presidente electo Biden. El demócrata le ganó a Trump con 306 votos electorales por 232 del republicano. Para ganar hacen falta 270.

(AG)