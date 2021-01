La pandemia demora las acciones de los partidos políticos de cara a las elecciones

Mientras que en la alianza de Encuentro por Corrientes (ECO), las elecciones ejecutivas y legislativas de este año por ahora están siendo analizadas puertas adentro de cada partido que la conforman, el Partido Justicialista avanza con reuniones que si bien apuntan a las urnas de este año, también pretenden normalizar el partido.

Y luego de que su interventor Julio Sotelo dialogara con El Litoral y manifestara que las reformas a la carta orgánica ya fueron publicadas en el Boletín Oficial y que continúan las consultas para convocar a las elecciones internas el 21 de marzo, a fin de que sean las autoridades las que encaren el proceso de definición de las candidaturas, las rispideces dentro de la propia estructura partidaria se ventila en las redes sociales, a partir de un encuentro que se realizó en Santa Lucía, donde el bloque de Carlos Espínola no participó.

Y dado el mitin que otro grupo del Partido Justicialista venía organizando para mañana en la localidad de San Luis del Palmar, El Litoral dialogó con el diputado provincial Félix Pacayut sobre el temario del nuevo encuentro y dijo que “decidimos postergar la reunión por unos días dado el incremento de casos positivos de coronavirus en la provincia, que complican este tipo de reuniones”.

Sobre una posible fecha del encuentro postergado, señaló que “vamos a esperar que se aclare un poco más el panorama sanitario de la provincia para fijar el día”.

“Pero igual van a seguir las conversaciones de cara a las internas que se convocarían para el 21 de marzo, que es la misma fecha en que elegiremos las autoridades nacionales”, aclaró. “La intención es reunirnos para acercar posiciones y avanzar en la normalización del PJ correntino”, destacó.

Mientras que en referencia a la presencia del bloque del senador nacional Carlos “Camau” Espínola en el encuentro, ya que anteriormente no se le corrió invitación, Pacayut dijo que “él siempre está invitado”, para luego aclarar que “en este encuentro puntualmente no sé porque no soy el organizador”.

Vale señalar que el PJ apunta a que tanto en las elecciones internas haya una solo lista, como también presentar unidos una propuesta seria que represente una verdadera alternativa para el electorado.

Por último, en referencia a las reformas de la carta orgánica del PJ, sostuvo que “fueron mínimas las mejoras en el funcionamiento de los concejos partidarios locales. Ahora nuestros congresos son más federalistas, ahora ya no van a ser más los congresales por departamentos, sino dos por municipios de piso, a fin de que haya paridad en serio en el congreso partidario”. “Esa es una cláusula transitoria que ya lo hicimos así hace diez años, que lo hicimos para que ‘Camau’ pueda ser autoridad partidaria en las internas del 2011. Esto se hace cada tanto, cuando hay gente nueva o personas que quieren volver”, dijo en referencia a la modificación que quitó solo por este año la necesidad de contar con antigüedad en las filas del PJ para ser autoridad partidaria.

