El descargo de Leo Montero por incluir en un juego una pregunta de un femicidio

Leo Montero abrió su programa de ayer de "Mejor de Noche" con un fuerte pedido de disculpas por lo que sucedió el martes con la preguntar en un segmento de entretenimiento sobre el femicidio de Lola Chomnalez.

El ciclo, que combina informes periodísticos con entretenimiento, le dedicó su emisión al femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente argentina que fue asesinada en una playa del Uruguay, en diciembre de 2014.

Tras una breve presentación del tema, en el espacio lúdico del formato, Leo tuvo como invitados a dos concursantes a los que le hizo una pregunta totalmente fuera de registro: “¿En qué playa de Uruguay apareció el cuerpo sin vida de Lola Chomnalez, asesinada en diciembre de 2014?”.

“Buenas noches a todos, bienvenidos esto es Mejor de noche. Queríamos empezar pidiendo disculpas por lo sucedido ayer, por haber incluido en nuestro formato de preguntas y respuestas una pregunta que quedó descontextualizada y fuera de lugar”, comenzó diciendo ayer Montero.

“Fue un desatino total y un error grave por parte del programa que tenía que ver con el femicidio de Lola (Chomnalez) La intención de esa pregunta siempre es linkear con la nota de actualidad que hacemos. En este caso, era con el abogado de la familia a quienes también les pedimos nuestras más sinceras disculpas”, continuó.

“Siempre estamos a favor de visibilizar todos los casos de femicidios, la violencia de genero, la xenofobia, los actos de discriminación y en eso estamos, con mi compromiso, mi respeto y la seriedad con lo que lo tratamos”, aseguró el conductor de las noches de El Nueve. “Lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo porque estamos al servicio de que estas cosas no ocurran más”, agregó.

“Lo que hicimos estuvo fuera de lugar y estamos arrepentidos, dolidos y tristes, así estuvimos todos el día. Nos dio mucha bronca lo que sucedió. Fue un error grave de parte nuestra y pedimos miles de disculpas, asumimos el error y seguiremos trabajando para mejorar. Visto así, fuera de contexto, es algo que no haremos nunca más porque es innecesario porque duele queda horrible y porque está mal”, lamentó.

“Esto no va a suceder más, quedó descontextualizado, fuera de lugar y fue un tremendo desatino de parte nuestra. Gracias por la comprensión. Me duele mucho, gracias por el apoyo a todos y no volverá a pasar jamás”, concluyó.

