Karina la Princesita reveló que la rechazaron en el casting de Bandana

Para Karina la Princesita toda la vida estuvo claro que su vocación era la música, y el tiempo le dio la razón al convertirla en una referente de la música popular.

Hoy consagrada como jurado de Cantando 2020, la artista sorprendió a todos al contar cómo fue que la rebotaron de adolescente cuando fue a probarse al reality Popstars, que derivaría en lo que luego sería Bandana.

Sucedió cuando le tocó darle el voto secreto a Tyago Griffo junto a Lissa Vera, la famosa que reemplaza a Gladys la Bomba Tucumana. “Yo quiero empezar diciendo que yo fui al casting de Bandana, por lo tanto yo amo al grupo”, reveló Karina.

“¡¿En serio?! ¡Mirá lo que se perdieron!”, exclamó Ángel de Brito asombrado. “Sí, me patearon”, reconoció la Princesita. Incrédula y entre risas, Lauria Fernández indagó: “¿En qué instancia te fletaron?”.

Ahí, Karina la Princesita se explayó respecto de por qué hace dos décadas no tuvo posibilidad de formar parte del grupo integrado por Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi: “Es que era a partir de los 16 años y yo tenía 15. No me dejaron cantar. Me dijeron ‘andá a tu casa, Pibita’. Pero lo digo para que sepan cuánto amo a Bandana y cuánto admiro a Lissa y a Lowrdez hoy, y en su momento a todas”.

Ciudad.com