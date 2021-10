Natalie Weber le dedicó a una seguidora que sufre cáncer un conmovedor mensaje

Hoy por hoy, Natalie Weber goza de buena salud. Sin embargo, no le da la espalda a uno de los momentos más fuertes de su vida. Sí, cuando le diagnosticaron cáncer de mama en 2016. Tras haber hecho pública su historia, muchas mujeres que están pasando por lo mismo se pusieron en contacto con ella. Y al recibir un fuertísimo mensaje, la panelista respondió con ternura.

Cuando una mujer se contactó con ella para contarle que le diagnosticaron cáncer de mama y que está haciendo quimioterapia, la expanelista de Pampita Online, que se sometió a una mastectomía bilateral, le dedicó su pleno apoyo.

"Fuerza. Cuando sientas que no podés más de la tristeza o del miedo, simplemente seguí para adelante en modo automático. No pienses, no te preguntes... Autoconvencete de que estás en el camino de la curación y que vas a llegar a la meta", le contestó.

Y se despidió mostrándose súper positiva e incentivando a la mujer a que tome su misma actitud.

"No hay manera de que no llegues a tu meta, no hay manera de que no ganes", cerró, tan amorosa como contundente.

Ciudad.com.ar