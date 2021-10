Cuándo se terminará la pandemia, según el médico correntino Luis Cámera

El médico correntino y asesor del presidente, Luis Cámera, se refirió este lunes a la situación epidemiológica y vaticinó el final de la pandemia, teniendo en cuenta varios factores.

“Si no hubiese aparecido delta, a nivel mundial, en términos generales a partir de la vacunación la pandemia habría terminado a fin de año. Da toda la sensación que en el hemisferio norte y en América del Sur habrá terminado como pandemia a fin de año”, evaluó el profesional en diálogo con el medio porteño La Nación.

El médico, integrante del grupo de asesores de la Presidencia, fue más allá: “En el mundo creo que a fin de año habrá que decretar el fin de la pandemia, aunque habrá zonas aún comprometidas, para pasar a la forma endémica. Hay que terminar con las fronteras sanitarias, no prohibir entradas a otros países con o sin vacunas y habrá que asumir algún costo sanitario en función de que podría haber algunos contagios y fallecimientos”.

Cuando esto ocurra el virus seguirá con delta y habrá “brotes sistemáticos, no como pandemia”, según Camera, lo cual significa que habrá que vacunar todos los años.

“Ese traspaso no será abrupto, es un devenir. Si dejan de aparecer miles de casos en todo el mundo podemos decir que la pandemia va quedando atrás. Esto no implica que debemos dejar de cuidarnos porque al virus no logramos eliminarlo, sino que lo controlamos”, agregó el profesional.

Corrientes viene registrando una baja sistemática en los casos de coronavirus, como así también en los fallecimientos.

En las últimas 24 horas se registraron solamente 16 nuevos contagios y una sola muerte.

Entre tanto, el Hospital de Campaña también presenta números bajos de internación, con 38 pacientes internados y solo 4,6% de respiradores ocupados.

Vacunación clave

Según los últimos datos oficiales el 52,63% de los argentinos (23.883.202 de personas) ya tienen el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 mientras que el 66,5% (30.176.753) tiene al menos una dosis. La ciudad de Buenos Aires encabeza la lista de jurisdicciones con mayor porcentaje de su población ya inmunizada con los dos componentes, con el 65,41%; la siguen La Pampa (61,69%), San Luis (59,28%), y Santiago del Estero (57,21%), entre las que más avanzaron con los esquemas.

Por su parte, en Corrientes recibió un total de 1.518.885 vacunas, de las cuales se aplicaron 1.192.596, de acuerdo a la última actualización del Monitor Público de Vacunación.

*Con información de La Nación