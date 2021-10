Fabián Ramírez Barrios: “Debemos seguir mejorando nuestro juego”

San Martín sigue creciendo en su juego colectivo, se quedó con el clásico frente a Regatas Corrientes y cumplió uno de sus primeros objetivos: clasificó al Final 8.

Por eso, la jornada del domingo fue con festejo doble para la entidad rojinegra.

“No nos tiene que importar tanto el tema de la clasificación, nosotros sabemos que debemos seguir jugando y mejorando nuestro juego”, relató Fabián Ramírez Barrios, después del triunfo frente al Fantasma y la clasificación a la próxima fase.

“Tenemos que seguir trabajando, nos faltan muchísimas cosas por mejorar, pero estamos por el buen camino y eso es lo importante”, agregó en declaraciones que formuló a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

El primer boleto al Final 8 que dio la Conferencia Norte 2 fue para San Martín que ahora intentará quedarse con el primer lugar para enfrentar en cuartos de final a un segundo de los otros tres grupos.

Durante las dos primeras jornadas que se jugaron en Corrientes por la segunda fase del Súper 20, San Martín tuvo muy buenos rendimientos en los cuartos iniciales y después bajó su producción y terminó sufriendo para conseguir las victorias.

“Nosotros tenemos que salir a hacer nuestro juego y si le podemos sacar muchos punto de entrada, lo tenemos que hacer, pero después debemos mantener esa intensidad. Tenemos un buen equipo y podemos rotar todos, así que los que entran a la cancha deben darlo el 100% para que pueda descansar el compañero que está cansado”.

Contra Regatas, la ventaja llegó a ser de 17 puntos y sobre el final la brecha fue por la mínima. “Contento por el arranque tuvimos y después no tanto por que nos quedamos mucho, contra equipos importantes, contaras jugadores de jerarquía como tiene Regatas, nosotros no podemos perder la concentración. Debemos estar siempre enfocados y no podemos regalar tantos minutos. Si tenemos muchos minutos de lagunas, le damos vida el rival, cuando no tiene que ser así”, argumentó Ramírez Barrios fue el goleador del clásico con 24 puntos (4 de 5 en libres, 7 de 11 en dobles y 2 de 6 en triples), además tomó 8 rebotes y dio 4 asistencias, entre los rubros estadísticos más destacados.

El jugador de 31 años que para esta temporada concretó su regreso a la entidad capitalina ubicada en Salta y Moreno, reiteró que “me gusta mucho la filosofía que tiene Diego (en referencia al entrenador Vadell). Es fundamental la confianza que le da a los jugadores, porque todos somos importantes, todos somos iguales y eso es importante a la hora de jugar. Estoy contento porque confiamos en el compañero y eso debemos mantenerlo”.

La clave del triunfo “fue enfocarnos en lo nuestro, hacer nuestro juego y marcar todo el tiempo el rimo nosotros; lo pudimos lograr en gran parte del partido para llevarnos la victoria”.

El clásico correntino en la Liga Nacional tuvo una edición especial el pasado domingo. Después de 20 meses se volvió a jugar en la capital correntina y contó con la presencia de público. En tanto que para Ramírez Barrios, ex integrante del plantel de Regatas, significó volver a disputarlo pero ahora vistiendo la casaca de San Martín.

“Lo sentí muy bien. La gente me trató muy bien, no hice oídos a lo que podían decir o no. Estoy contento porque se vivió un buen ambiente después de tanto tiempo que la gente no podía venir a la cancha. La gente se portó muy bien de los dos lados y eso me gusta mucho. Como correntino me gusta que el básquet se viva de esta manera”, concluyó.

Lo que viene

Para concluir la Conferencia Norte 2, a San Martín le resta disputar dos encuentros. El equipo rojinegro, líder del grupo con 5 triunfos y 2 derrotas, quedará libre hoy y mañana, desde las 19.00 enfrentará a La Unión de Formosa en un partido que puede definir la primera ubicación.

Mientras que cerrará esta instancia el viernes, también desde las 19, cuando se mida con Comunicaciones de Mercedes.

Para estos juegos se espera que pueda volver Leonardo Mainoldi, ausente en las dos jornadas de la Conferencia Norte 2.

El ala pivote, se está recuperando de un problema estomacal que le impidió jugar contra OTC y Regatas.