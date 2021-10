“No importa cuántos años les den, quiero que digan que son culpables”

“Estamos esperando que se haga justicia, en otro día más de lucha”, aseguró Juliana Figueroa, madre de la víctima.

“Le pedimos al señor juez que se haga justicia, son gente que tiene plata y seguro salen bien, pero confío en el señor juez”, agregó.

“Los implicados dijeron que era todo mentira, cosas que no tienen sentido para seguir alargando”, expresó la mujer.

Ayer declaró una testigo del caso. La joven de apellido Villalba aseguró haber recibido amenazas por parte de la familia de Rocío. “Es la peor mentira. Yo me acerqué y le pregunté qué iba a sentir si le pasaba algo así a ella y por qué negaba su amistad con mi hija”, dijo Figueroa.

“Caá Catí duerme con todo esto. Sinceramente nadie está conmigo”, expresó la mujer. “Toda esta gente que no conozco es la que me da fuerzas para seguir acá”, dijo en relación a las organizaciones de mujeres que estaban afuera de la institución con pancartas. Actualmente, “Rocío volvió a recaer y está con atención psicológica”, indicó la madre. “Entiendo que es difícil encontrarse con esta gente y revivir todo de nuevo. No importa cuántos años les den, lo único que quiero es que del juez salga que son culpables porque le destrozaron la vida a mi hija hermosa”, concluyó Juliana Figueroa.

